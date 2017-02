La primavera sorprende con nuevos materiales y colores

Aunque falta casi un mes para la llegada de la primavera ya es tiempo de comenzar a pensar en acondicionar la casa para recibir esta estación tan fresca y colorida. Para ello, hay varias cosas que se pueden hacer sin necesidad de incurrir en grandes gastos; sólo hace falta un poco de imaginación. En la decoración de primavera el color es el gran protagonista, ya que es la época en la que nacen las flores y el verdor aparece nuevamente en los árboles. Para aplicar las tonalidades de la naturaleza en casa, cuentas con varias opciones. pero lo más indicado es pintar las paredes de colores pasteles, ya que los tonos claros como el amarillo, rosado o verde son símbolos primaverales y además ayudan a aprovechar mejor la luz solar para iluminar los ambientes de manera natural.



Así las tendencias en el hogar para el año 2017 han traído colores como el gris cielo y tonos perlados que lucirán sensacionales y son fáciles de combinar con diferentes estilos de decoración. Esta tendencia en colores es idónea para combinarla con acabados metálicos, tanto en muebles como en sillas y mesas.



Para la decoración de esta estación no hay nada mejor que agregar flores de todo tipo. Las flores de tela o de papel son perfectas porque no tendrás que preocuparte por cambiarlas cuando se marchiten. También quedan hermosas las secas y, por supuesto, las naturales. Puedes colocarlas en floreros de gran tamaño, en centros de mesa y en canastas en los rincones de la casa.



La madera, un año más, seguirá siendo la reina absoluta en lo que a materiales se refiere. Maderas en tonos naturales, y cada vez más veteadas y menos tratadas. Pero, pese a su reinado, otro material viene con intención de robarle protagonismo: el mármol. Desde muebles a revestimientos de paredes y suelos, pasando por papeles pintados que imitan su textura, el mármol vuele a ser tendencia después de algunos años en los que no ha gozado de buena aceptación. Pese a que podemos encontrarlo en diferentes tonalidades, triunfa especialmente el mármol blanco con vetas grises.

Así, la inclusión de nuevos objetos decorativos puede cambiar el ambiente del hogar en la llegada de la primavera. Almohadones de estampados claros, floridos y alegres logran cambiar el look de la sala familiar. Un nuevo acolchado puede hacer que nuestro dormitorio parezca diferente. Nuevas toallas para el baño... todo vale a la hora de renovar el ambiente.

Metales

Esta primavera el cobre se impone en sus diferentes tonalidades, desde las más anaranjadas a las más rosadas, aportan un toque sofisticado al ambiente. Además, se adapta perfectamente a diferentes estilos decorativos como pueden ser el nórdico o el industrial.