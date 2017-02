A-Rod admite cometió errores bien grandes

TAMPA, Florida, EE.UU. Ahí estaba, Alex Rodríguez, entrenador para la vida. El Tony Robbins de los Yanquis de Nueva York parecía en un buen lugar, utilizando su camiseta de A-Rod Corp., y con una expresión tranquila en su rostro. Estaba detrás de un micrófono en la carpa de prensa, respondiendo preguntas sobre su rol como instructor especial de primavera. Estaba ávido por comenzar a dar consejos. A-Rod es probablemente el miembro más fascinante de los Yanquis desde Mickey Mantle, y el mensaje del No. 13 a la juventud debe ser, en parte, tomando prestada una famosa línea del viejo libro de jugadas del No. 7: “No sean como yo”.



“Yo estoy en una posición única por las cosas que he hecho en el deporte - buenas y malas”, dijo Rodríguez, quien atrajo una multitud de periodistas incluso en su retiro. “Yo he aprendido mis mejores lecciones de algunos de mis errores, y algunos fueron bien grandes”.



Este es el siguiente paso para el alguna vez caído en desgracia Rodríguez. Ahora es mentor de la juventud de los Yanquis, una especie de pase de batón que es una tradición Yanqui. Y a pesar que su principal responsabilidad es dar consejos de béisbol, también tiene otra responsabilidad: ayudar a los jugadores a evitar que cometan errores en su vida como los que él cometió. Rodríguez hizo muchas cosas incorrectas en su carrera, pero se necesitan mucho más que agujas para ser seleccionado a 14 Juegos de Estrellas y ganar tres MVP. A-Rod tiene mucho material en ese cerebro de béisbol para esparcir el bien. “Pienso que mi valor es sacarlos a cenar y disfrutar una cena de tres horas”, dijo Rodríguez. “Reconocer que en la primera hora y media, ellos probablemente se sientan muy nerviosos y bien tensos. Pero que para la segunda mitad de la cena, ellos van a comenzar a hacerme preguntas reales”. En algún punto, A-Rod probablemente les deba decir, “Sean como yo - pero no exactamente como yo”.

Trabajos en la cadena de TV de los Yanquis

El mes que viene, Alex Rodríguez volverá para otra aparición de tres días, aunque parece que en ese momento va a hacer más trabajo para la cadena de televisión del equipo que en el terreno. Además tiene una venidera aparición en un programa de telerrealidad en la cadena CNBC en la cual él aconsejará atletas que tengan problemas financieros.