Romeo recibe Premio Lo Nuestro a la Excelencia

El “Rey de la Bachata” Romeo Santos fue honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su “extraordinaria” carrera musical, en una gala donde estrenó su nuevo sencillo “Héroe favorito”. “En la última gira que hice en los Estado Unidos vi muchos latinos de distintas nacionalidades, seguro con distintas creencias y gustos, pero vi algo muy bonito, vi unión, vi como por mi música se juntaban en un escenario. Para mí, eso expresa una emoción que no sé ni siquiera expresar en palabras, lo único que les digo a todos es que, por favor, en este mundo necesitamos más amor, más paz, menos envidia, menos guerra, y todos merecemos respeto, la igualdad, latinos, es muy importante”, dijo Romeo al recibir el premio de la mano de Prince Royce a quien describió como un hermano menor.



También, Lili Estefan, presentadora del programa “El Gordo y la Flaca” con más de 30 años en la televisión, recibió el Premio a la Trayectoria.



En la gala número 29, realizada en el American Airlines Arena de Miami,

Ricky Martin ofreció un adelanto del espectáculo que presentará en Las Vegas, J Balvin, Juanes y Carlos Vives presentaron sus nuevos sencillos, Prince Royce cantó un popurrí de sus éxitos más recientes, CNCO, Gente de Zona, Ricardo Montaner, Jesse & Joy, Lucero, Thalía junto a De La Guetto, Reik, y Wisin con Tito “El Bambino y Zion & Lennox también formaron parte de los musicales.



Por otro lado, el periodista Jorge Ramos encabezó un aparte sobre “Cinco latinos extraordinarios”. “Somos cerca de 60 millones de latinos en EEUU y gracias a eso, EEUU crece, come, canta y baila. Cuando nos ataquen, no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir”, dijo.