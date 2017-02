Bartolo va tras Juan Marichal y Martínez

25/02/2017 12:00 AM - Yancen Pujols

Así como existe Juancito “El Caminador”, desafiando el tiempo y su implacable paso, también está Bartolo “El Lanzador”, quien a sus 43 años sigue tan campante como su primer día en las Mayores. Está a ley de 11 victorias para superar a Juan Marichal como el dominicano con más victorias en la historia de las Grandes Ligas y a 13 de pasarle al nicaragüense Dennis Martínez con la marca latina.



El derecho, que recibió un contrato de 12 millones 500 mil dólares de parte de Atlanta para 2017, ha tenido un renacer en su carrera en las últimas cinco campañas y por eso ha podido insertarse en diferentes círculos especiales.



Primero el de los 200 triunfos, donde es apenas uno de tres dominicanos, luego el de convertirse en el segundo criollo con más ganados en los registros del llamado “Big Show”, superando a su amigo e inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez.



El nativo de Altamira, Puerto Plata, ha sido uno de los serpentineros más consistentes del negocio en el lustro más reciente, promediando 14.4 triunfos por contienda. Su mejor campaña en el período mencionado fue en 2013, cuando tuvo foja de 18-6 y un promedio de carreras limpias de 2.65 con los Atléticos de Oakland. Fue incluido en la nómina del Juego de Estrellas, logro que repitiera en la pasada temporada. En 2016, con los Mets, cuya fanaticada lo admiraba tanto por su ejecución monticular como por el espectáculo que montaba al batear, compiló foja de 15-8 con un promedio de carreras limpias de 3.43.



Estos registros indican que no es recomendable apostar en contra de Colón en su empresa de eclipsar a Marichal, el primer inquilino del país en el templo de los inmortales (1983), y a Martínez.



Marichal, derecho al igual que Colón y Martínez, tuvo marca de 243-142 y un promedio de carreras limpias de 2.89 en 16 campañas en las Mayores. Vale resaltar que completó 244 encuentros, entiéndase uno más de los que ganó.



Martínez presenta una foja de 245-193 y un promedio de carrreras limpias de 3.70 en 23 estaciones.



De su lado, Colón tiene una de 233-162 y un promedio de carreras limpias de 3.93 en 19 estaciones.



Inicio bueno



Lo más conveniente para Colón será tener un comienzo de calidad en la campaña que se avecina con los Bravos, que no solo lo han contratado por lo que rinde desde la lomita, sino que hay un aporte extra que puede dar a los serpentineros de menos experiencia del club.



En 2016, mantuvo su nivel en la mayoría de los meses de competencia. No tuvo récord negativo en ninguno, aunque en julio presentó su promedio de carreras limpias más alto de la temporada con uno de 5.51.



Algo que favorece a Colón, dueño de una ética de trabajo que ha mejorado con el paso de los años, es su control.



En 2016, ponchó a 128 y concedió 32 bases por bolas. Cuenta en su arsenal con una recta de dos costuras (sinker) que se mueve bastante y obliga a muchos rodados. Se ha convertido en un mejor lanzador con el paso de los años.



Cumplirá 44 años en mayo. Es probable que en 2017 celebre mucho más que su fecha de nacimiento.