Consejo expulsa a Guido del PRD

El Consejo Nacional de Disciplina del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) decidió este viernes la expulsión como militante de Guido Gómez Mazara por la violación de varios artículos de los estatutos y el reglamento de ética de esa organización política. El consejo, encabezado por el licenciado Rafael Vásquez Paulino, celebró este viernes una sesión de varias horas en la que escuchó los alegatos del licenciado Odelis Matos Flores, abogado de Gómez Mazara, quien no hizo acto de presencia. El fiscal nacional Geovanni Tejeda informó al caer la tarde del viernes que tras varias horas de intensos debates con el abogado que representaba al acusado, el proceso culminó con la expulsión definitiva de Gómez.



Tejada declaró que “el abogado defensor técnico de Guido Orlando Gómez Mazara abandonó la sala de audiencia donde se conocía el proceso disciplinario luego que le fueran rechazados varios incidentes, entre ellos la recusación que le hiciera al presidente del Consejo, por supuesta animadversión entre éste y su representado”.



A Gómez Mazara se le imputó violar los estatutos en sus artículos 15 y 53, lo que es sancionado con la expulsión según lo dispuesto por el artículo 54, de acuerdo a lo referido por el fiscal del PRD.



Matos había presentado en audiencias anteriores excusas médicas y boletos de viaje para justificar su inasistencia y también sostuvo que Gómez Mazara no tenía conocimiento de los estatutos, por lo que no estaba en condiciones de defenderse, con lo que se pretendía suspender la audiencia, según el relato del fiscal nacional.



Tejeda dijo que no concebía que una figura de la estatura de Gómez Mazara alegara ignorancia de los estatutos como medio de defensa, en razón de que los propios estatutos en su artículo 15 establecen que es deber de todo miembro del PRD conocer y respetar los estatutos generales.

3 de marzo: lectura íntegra de sentencia

El tribunal disciplinario pronunció el defecto en razón de que su representante legal abandonó la sala de audiencia y luego dispuso la expulsión, fijando la lectura de la sentencia íntegra para el 3 marzo. Los integrantes del tribunal son, además de Vásquez Paulino, los señores Digna Yan Severino, vicepresidenta; María Sánchez, secretaria; Carmen Aleida García y Élsida Díaz.