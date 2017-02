Iván Grullón.

25/02/2017 12:00 AM - José Mercader

(Décima cibaeña)

La Guá arrabalizá

Dede que yo la conoco

No la salva San Juan Boco

Mucho meno Sataná

Hace tiempo ta blindá

Para proteición de maco

Nadie atajó loj bellaco

Ni siquiera Tolentino

Ni tampoco don Aquino

¿Se metió Iván en chaico?

La Guá, lo sabe to ei mundo

Necesita calidá

Seguro que no vendrá

Con sindicato montuno

Debe cogei otro rumbo

Para foimai ciudadano

Daile ciencia a eso fulano

Y poneilo a leei mucho

Que dejen ya lo caitucho

Pa’ fuera chopo y pantano.