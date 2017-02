“Las artes son una forma de comunicación entre padres e hijos”

Formar niños y niñas artísticamente en edades de seis a doce años, para proporcionarles un desarrollo integral de calidad, es la misión de la Fundación Nacional de Niños por las Artes (FUNANART), que preside la periodista Ana Núñez. Esta entidad sin fines de lucro tiene como objetivo insertar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a espacios de formación artística, que mejoren su calidad como ente individual y social, para que expresen sus emociones, al tiempo que puedan disfrutar del sano aprendizaje de diversas disciplinas artísticas como guitarra, violín, piano, flauta, pintura, manualidades, teatro, baile, además de participar de talleres, congresos y charlas. “Luego de doce años de trabajo y de resultados exitosos, nos planteamos nuevos retos para focalizar parte de nuestro trabajo en determinados segmentos de la población menos favorecida económicamente, conocer sus necesidades educativas con la finalidad de trabajarlas, a través de la formación artística”, expresó Núñez.

¿Cuál es la historia de la Fundación?

FUNANART surge ante la necesidad de trabajar con niños, niñas, adolescentes y jóvenes que poseen capacidades artísticas y no cuentan con recursos económicos para este tipo de formación, a los cuales proporcionamos un desarrollo integral de calidad; siendo nuestro objetivo principal, desarrollar la apreciación artística en ellos. La fundación fue creada mediante decreto No. 585, del 16 de junio de 2003, de acuerdo a la ley No. 520, del 20 de julio de 1920, modificada por la ley 122-5 de 2005, la cual rige las asociaciones sin fines de lucro.



¿Su objetivo principal?

Promover la formación cultural de los niños, niñas, y a partir de esto asumirla como un proceso orientado a la labor educativa, que promueva y eleve su cultura general integral y de su entorno, teniendo como eje común el que todas sus actividades se conciban bajo la óptica de la educación para la diversidad y como sustento científico que su desarrollo ocurra como resultado de la asimilación de su experiencia histórico-social, y en diagnosticar el sistema de comunicación interna y externa, entre los infantes de diferentes localidades y de su entorno social. Esto puede ser utilizado por las autoridades del gobierno y educación, para interactuar con la población e incidir en el mejoramiento del entorno social y el desarrollo de opciones culturales, que permiten su avance.



¿En qué se especializa la fundación?

El propósito de la enseñanza del arte en la fundación no es precisamente lograr que el niño o la niña se conviertan en artista. Plantearlo de esta manera sería equivalente a decir que se enseña la escritura para que el niño se vuelva escritor. El arte se enseña para dotar al niño de una visión particular del mundo: una visión creadora y abierta. En este ámbito nos hemos planteado la formación artística elemental a 150 niños y niñas de escasos recursos para diferentes zonas de vulnerabilidad.



¿Cuáles programas ejecutan?

El programa se desarrolla a través de la organización de actividades relacionadas con distintos aspectos de desarrollo, denominado organización por áreas, adecuadas a los principios que sustenta el programa. Entre estas están las artes plásticas, música divididas por instrumentos y clases teóricas; teatro, canto coral, manualidades y baile. También, ofrecemos clínicas educativas, talleres de formación artística, charlas, encuentro con artistas plásticos y congresos. Los programas se realizan en diferentes etapas: explicación, surgimiento, valoración y realización, en conjunto alumnas-educadoras, y son ellos quienes proporcionan orientación y guía para planear las actividades.



¿A qué edad acogen a los niños?

La edad promedio para iniciar es de seis a 12 años. Los padres interesados en que sus hijos o hijas estudien con nosotros deben inscribirlos antes para cuando se vayan a realizar las pruebas de admisión sean convocados. Estas pruebas se realizan con un comité evaluador compuestos por diferentes maestros profesionales en las diferentes áreas de educación artística. Luego de ser admitidos los invitamos a tomar dos niveles de clases de educación artística, de cuatro meses de duración cada una, y al finalizar nos reunimos con sus padres y/o tutores para orientarles en que área de las artes su hijo o hija ha desarrollado más aptitudes.



¿Cuáles beneficios obtiene un niño que se involucra en las artes?

Las artes son estrategias pertinentes para la educación en todas las áreas. En la primera infancia se potencia el pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una herramienta de aprendizaje que estimula la capacidad de crear e innovar, contribuye al desarrollo pleno de los individuos, fortaleciendo los valores y la formación de ciudadanos libres, creativos, críticos, respetuosos del otro y de su entorno. Además de estimular sus capacidades intelectuales, las artes son una forma de comunicación entre padres e hijos. Mediante la pintura, los dibujos, los juegos o, incluso, el baile, los padres pueden conocer lo que inquieta a sus hijos, además de que la práctica de cualquier arte aumenta la capacidad de expresarse, frente a los pequeños que se limitan a las labores escolares. Incluso, se aumenta su autoestima y confianza.



¿La fundación tiene intercambio con otras instituciones afines?

Tenemos acuerdo para que tanto los padres y/o familiares de nuestros niños, así como los niños en sí estudien lenguas extranjeras. Hasta ahora sostenemos acuerdo de becas con la Alianza Francesa, Centu y el ITLAS. Además de haber realizado diferentes proyectos con la facultad de artes de la UASD, tales como congresos, clínicas, charlas, entre otros, y el Ministerio de Educación.