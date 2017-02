Odebrecht negocia acuerdos con países que la investigan

25/02/2017 12:00 AM - AGENCIAS

Río de Janeiro. La constructora brasileña Odebrecht, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, dijo que ha avanzado en acuerdos para colaborar con la Justicia en algunos de los países en los que es investigada. “Odebrecht reafirma su compromiso de colaborar con la Justicia. La empresa firmó un acuerdo con autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, y ya posee entendimientos avanzados con algunos países de América Latina para aclarar su participación en actos practicados por la compañía”, informó la constructora en un comunicado divulgado este viernes.



“Odebrecht adoptará las medidas adecuadas y necesarias para seguir mejorando su compromiso con prácticas empresariales éticas y de promoción de transparencia en todas sus acciones”, agrega el comunicado de la empresa, una de las mayores contratistas de obras públicas en América Latina. La compañía divulgó la nota en respuesta a un reportaje publicado hoy por el diario Folha de Sao Paulo, según el cual, la empresa manifestó su disposición de firmar acuerdos de colaboración con la Justicia de ocho países a cambio de que se le permita seguir operando en los mismos.



De acuerdo con la versión periodística, abogados de Odebrecht hicieron la propuesta de colaboración en la reunión de hace una semana en Brasilia en la que fiscales de diez países que investigan a Odebrecht acordaron “la más amplia, rápida y eficaz cooperación” en torno al escándalo por los sobornos pagados por la constructora. Según Folha, la propuesta fue hecha específicamente a los fiscales de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.



De acuerdo con Folha, los abogados de Odebrecht condicionaron la colaboración a que las autoridades permitan que la empresa continúe operando y al desmonte de las medidas que han sido adoptadas contra la constructora en algunos países, como el embargo de sus bienes y de sus cuentas y la suspensión de sus contratos. La versión periodística agrega que las negociaciones más avanzadas son con las autoridades de República Dominicana, aunque en Colombia y México también se han registrado avances. En su comunicado, Odebrecht no cita los nombres de los países con los que viene negociando acuerdos de colaboración ni se pronuncia sobre los supuestos condicionantes para colaborar. Sin embargo, voceros de la empresa que pidieron no ser citados dijeron que Odebrecht no está exigiendo nada a cambio de colaborar con la Justicia y que su intención es ayudar sin ninguna exigencia en las investigaciones en todos los países en que es cuestionada.