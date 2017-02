OISOE obliga a reparar comedor de la UASD

El director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) informó que la institución ha obligado a las empresas que remodelaron el comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a reparar todos los vicios de construcción con sus propios recursos.



“Estamos haciendo algunas correcciones en la obra que se puso en operación en 2012. Nosotros hemos llamado a los contratistas y los hemos obligado a que resuelvan los problemas que dejaron ahí, ellos cubriendo los costos de remodelación y reparación”, indicó.



Francisco Pagán manifestó que no darán por concluida la obra hasta que no terminen los arreglos, ya que varias empresas constructoras están involucradas en los trabajos.



Dentro de las compañías citó al Grupo Grupol; Tecnoamérica, que se encargó de la supervisión y Hospital, que trabajó en la cocina y el techo. “Nosotros como Gobierno no aceptamos esos proyectos terminados hasta que no estén las correcciones correctas a cargo de ellos, no del Estado”, puntualizó.



Estado del Comedor de la UASD



El comedor de la UASD fue inaugurado el 10 de agosto del 2012 por el expresidente Leonel Fernández, con una inversión de RD$1,300 millones y fue puesto en funcionamiento un año después de ser inaugurado.



Ayer elCaribe publicó que, pese a la remodelación a que fue sometido el comedor, al transcurrir menos de cuatro años de su apertura, no funciona adecuadamente, además de que la infraestructura presenta vicios de construcción. El comedor universitario fue creado con la visión de servir 7 mil 500 raciones de comida de lunes a viernes, durante la hora de almuerzo y 4 mil de 5:00 p.m. a 8:00 de la noche, durante la cena, con capacidad para dar servicio a 2 mil 500 personas al mismo tiempo. En esa ocasión, el rector de la universidad era el fenecido Mateo Aquino Febrillet.

Oisoe intervino comedor en noviembre pasado

En noviembre del año pasado, el actual rector de la academia, Iván Grullón Fernández, informó que la Oisoe, intervendría en la infraestructura, a fin de reparar los daños y las anomalías que presentaba la edificación. En ese momento, Pagán aseguró que los trabajos de remozamiento durarían tres meses aproximadamente, y que incluiría el arreglo de algunos de los utensilios, pero hasta ahora, no se ha cumplido con el tiempo estimado.