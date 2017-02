Predicciones para los Oscar; se entregan mañana

En anticipo a los Premios de la Academia este domingo, los reporteros de cine de The Associated Press Lindsey Bahr y Jake Coyle comparten sus predicciones, para una ceremonia en la que muchos anticipan que arrasará La La Land. En el renglón Mejor Película, en el que están nominadas Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land , Lion, Manchester by the Sea y Moonlight, ambos analistas coinciden.



“Debería ganar: La La Land. Hemos sido consumidos demasiadas veces por películas como The Artist y Argo que nos atraen con sus sensibilidades retro y de autocontemplación, pero que se evaporan rápidamente de nuestras memorias. La La Land es diferente. Será un clásico moderno que veremos una y otra vez a lo largo de los años”, sostiene Bahr.



En Mejor Actor, que tiene nominados a Casey Affleck, (Manchester by the Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) y Denzel Washington (Fences), la balanza se inclina hacia este último intérprete, de acuerdo a reporteros de cine.



En Mejor Actriz también coinciden con que el Oscar debería ganarlo Emma Stone por su brillante actuación en La La Land, aunque Bahr tiene sus dudas. “Debería ganar: Está difícil. Stone es maravillosa, pero Natalie Portman tuvo una tarea casi imposible al representar la vida pública y privada de Jackie Kennedy sin lucir exagerada y lo logró de una manera magnífica”, entiende.



En Mejor Director, los nominados son Damien Chazelle, por La La Land; Mel Gibson, por Hacksaw Ridge; Barry Jenkins, por Moonlight; Kenneth Lonergan, por Manchester by the Sea, y Denis Villeneuve, por Arrival. Para Coyle ganará Chazelle. “El niño prodigio de 32 años, parece tenerlo asegurado”, sostiene. “Tanto Chazelle como Jenkins lo merecen. Hay que darles a estos dos jóvenes excepcionalmente talentosos las llaves de Hollywood”, agrega Bahr, quien al final se inclina más por Chazelle.