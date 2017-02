Abasaca planea tener fiscales en torneo superior

27/02/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

La Asociación de Baloncesto de Santiago (Abasaca) tiene en agenda una reunión con la Procudadoría Fiscal de esa provincia, con la intención de tener un fiscal adjunto durante los partidos del próximo torneo superior. El presidente de la Abasaca, Emilio Castaños, informó a elCaribe sobre los aprestos de la entidad que dirige de ejecutar una movida que busca desaparecer el mal comportamiento de los fánaticos, una práctica que afecta a casi todos los torneos superiores del país.



Hasta el momento esto es solo una intención de parte de Abasaca y el comité organizador del torneo de baloncesto superior de Santiago, que está previsto para arrancar este próximo día 10 en la Arena del Cibao Oscar Gobaira. “El deseo nuestro es que el Ministerio Público esté disponible para cualquier situación que requiera su intervención para darle mayor seguridad a la ciudadanía que va a ver los juegos”, expresó Castaños. “Tratamos de que esas cosas no sigan sucediendo. Tenemos que ver cómo logramos que el fanático se concientice, porque se trata de un evento familiar, no un campo de batalla”, agregó.



Castaños espera que durante esta semana se produzca la reunión de Abasaca y el comité organizador del certamen con el Ministerio Público para finalmente dejar establecido el proyecto que marcaría un precedente en la historia de los deportes profesionales en República Dominicana.



Explicó que no hay todavía un día específico, pero entiende que es algo que debe darse en cualquier momento.



Un fiscal adjunto estaría llamado a accionar bajo un marco legal en contra de los individuos que alteren la paz y pongan en peligro la integridad de aquellos que se encuentren en la Arena del Cibao Oscar Gobaira durante los juegos del torneo superior.