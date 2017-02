Danilo afirma RD ha avanzado como nunca en transparencia

En los últimos años el país ha avanzado mucho en reformas y transparencia. Lo afirma el presidente Danilo Medina al referir que escucha el clamor del pueblo que exige justicia.



Parte de esas voces

“Y no solo lo escucho, sino que me siento ser parte de esas voces”, apostilló Danilo Medina.



Puntualizó que es consciente de que hay en nuestra sociedad un clamor que exige justicia, transparencia. También participación en todas las esferas de la sociedad, pero muy especialmente en las instituciones públicas.



Ciudadanía crítica le recuerda sus años de lucha estudiantil

Dijo que las masas silentes, conformistas y aletargadas, son el producto de gobiernos mediocres o autoritarios.



Precisó que esa ciudadanía crítica y participativa, le recuerda a sus años de lucha estudiantil. “Constituyen la prueba más definitiva de que vamos por el camino correcto”, aseguró.



Nuestra sociedad avanza

“Porque significa que nuestra sociedad está avanzando y tiene ahora un nivel mayor de conciencia social. También de los compromisos y deberes que debemos asumir los líderes políticos”.



Un pueblo despierto

El Presidente dijo que como demócrata convencido, siempre ha preferido un pueblo despierto. De igual modo, crítico y luchador.



“Un pueblo con nuevas expectativas, con deseos de mejorar y con capacidad de lucha. Un pueblo al que hay que convencer con hechos y cuya confianza se gana con esfuerzo”.



Mantener la confianza del pueblo

A lo largo de estos años ha puesto toda su energía y dedicación en lograr y mantener esa confianza.



“He puesto todo mi corazón en que esa alianza entre todos ustedes, no se rompa”.



Explicó que ha escuchando diariamente las demandas de cada sector. También ha buscando siempre la mejor manera de darles respuesta.



Diálogo, siempre diálogo

“Y ha sido ese diálogo permanente, lo que nos ha permitido lograr muchas cosas que algunos creían imposibles”.



Fue enfático al decir que en los últimos años ha habido avances y más reformas institucionales. De igual forma mástransparencia y cierre de espacios a las malas prácticas que en las últimas décadas.



En su alocución ante la Asamblea Nacional manifestó que no faltan los sectores que ahora adversan. Pero no porque quieran transparencia sino porque quieren que las cosas se sigan haciendo como antes. “Como convenía a sus privilegios”, enfatizó Danilo Medina.



Logros inobjetables

Citó como logros de la transparencia los sorteos de obras y la implantación de la cuenta única del Tesoro. Asimismo, la eliminación de duplicidades en las nóminas del Estado y la supresión de las tarjetas de crédito.



Enumeró muchas más.



“Ahora, más de 62,000 empresarios hacen negocios con el Estado dominicano. En 2012 apenas pasaban de los 19,000, es decir, 43,000 adicionales en estos cuatro años.



Mencionó que miles de ingenieros han participado en la puesta en marcha de la Revolución Educativa. Lo han hecho construyendo miles de aulas.



Expresó que desde inicios del período pasado decidió transformar el sistema de compras públicas. Esto, con el propósito de hacerlo más transparente y más objetivo.



Con ese lineamiento, convertirlo en un mecanismo para el desarrollo de las Pymes.



“Como parte de ese esfuerzo iniciamos el uso del Portal Transaccional. Este portal pone toda la información de los procesos de planificación”. Se trata de colocar la presentación de propuestas, adjudicación, compra y pago a proveedores a la vista de todos.



Se refirió al decreto 15-17. Este obliga a toda entidad del Poder Ejecutivo a revisar y certificar la disponibilidad de fondos. La revisión se hace necesaria para poder realizar cualquier proceso de compra, para garantizar los pagos.



“A fin de que cuando se vaya a convocar a los proveedores, se tenga certeza de realizar el pago en la fecha acordada”.



Con este procedimiento los pequeños empresarios no tendrán miedo de darle servicio al Estado. Podrán saber en tiempo real a través de la web, el momento en que se efectuará su pago.



De la misma forma, los ciudadanos tienen a su alcance información pormenorizada sobre el Presupuesto. Esta iniciativa ha permitido ser ejemplo de transparencia presupuestal.