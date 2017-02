Guillermo Moreno: Danilo hizo como montaña en el cuento, que rugió para terminar pariendo un “bigañuelo”

Distrito Nacional.- El presidente de AlPaís, Guillermo Moreno, expresó que “a pesar de las grandes expectativas que se habían creado de las decisiones que adoptaría el Presidente en materia de corrupción en su discurso ante la Asamblea Nacional, la realidad ha sido que Danilo Medina hizo como la montaña en el cuento, que rugió para terminar pariendo un “bigañuelo”.

Moreno afirmó que “Danilo Medina lo que hizo ante la Asamblea Nacional fue justificar la licitación y la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina por Odebrecht. Y uno se pregunta: Si él tiene ese concepto de Punta Catalina y la licitación y su construcción están bien, entonces ¿Para qué nombro una comisión?. Nosotros siempre hemos afirmado de la ilegalidad de la comisión y de que varios miembros de ella tienen serios conflictos de intereses. Lo que esperamos ahora de los otros miembros es que por respeto a si mismo renuncien de esa comisión”.

“Danilo Medina, al justificar ante la Asamblea Nacional que Odebrecht continúe construyendo a Punta Catalina, está ofendiendo al pueblo dominicano, porque él, como jefe del Estado, está validando una empresa delincuente, que conforme la ley, por el hecho de haber sobornado a funcionarios y sobrevaluado las obras que construyó debe cancelarse toda contratación". Para añadir: “Un presidente que respete su investidura no negocia con delincuentes confesos, como es Odebrecht, ni mucho menos viola la ley para favorecerla”, indicó.

Consideró que “Lo más grave es que Danilo Medina avaló el acuerdo de impunidad que impulsa el Procurador General de la República”.

“Lo que esto significa es que están vendiendo nuestra dignidad como Estado por US$184 millones. Ese acuerdo de impunidad es inaceptable. Lo que la sociedad quiere es que a todos los ministros, legisladores, mandatarios sobornados y a los ejecutivos se les aplique todo el peso de la ley y que vayan a la cárcel, que paguen las multas, que devuelvan los montos de las sobreevaluaciones, que paguen las indemnizaciones.” Puntualizó Moreno.

El presidente de AlPaís dijo que “Danilo Medina acaba de demostrar que no puede actuar con la determinación que le manda la ley en la persecución de la corrupción y la razón es obvia: Si no puede perseguir a fondo a los corruptos del expediente de Odebrecht es por los niveles de implicación personal y de su gobierno en las tratativas de Odebrecht y de Joao Santana, en la licitación y contratación de Punta Catalina”.

Moreno reiteró que “nadie se deje confundir con expresiones huecas de que no habrán "vacas sagradas". Acaso no fue este presidente el que descaradamente nos mintió diciendo que en su gobierno se destituiría a los funcionarios por el simple rumor público, o que no se reelegiría. Es decir, esta no es más que la última de la larga cadena de mentiras, que nos ha dicho Danilo Medina en estos 5 años de gobierno”.

“Llevamos 5 años escuchando al presidente Danilo Medina haciendo el mismo discurso demagógico y de falsas promesas ante la Asamblea Nacional”, consideró.

El dirigente político afirmó que Danilo: “Ante la Asamblea Nacional, más que una rendición de cuentas lo que hizo fue una rendición de "cuentos". Y continuó diciendo: “La verdad que hay que tener la “cara dura” para prometer que dentro de unos años hasta los hombres y mujeres del campo pasaran a la clase media. Y tener la cara "durísima" para hablarle a los jóvenes de oportunidades, cuando una inmensa mayoría a lo que aspira es irse del país, y algunos lo hacen en yolas como sucedió en esta semana, con el saldo lamentable de varios muertos, todos huyendo del paraíso de Danilo Medina a buscar las oportunidades que los gobiernos del PLD le han negado"

Guillermo Moreno consideró que "mientras Danilo Medina describe un país de maravilla, que no es en el que vivimos los dominicanos, la verdad es que luego de 5 años de gobierno suyo y más de 20 del PLD, seguimos ocupando los peores lugares en calidad de la educación, tenemos elevados índices en la calidad de los servicios de salud y ocupamos uno de los primeros lugares en mortalidad materno infantil y enfermedades provenientes de la “miseria”.

Para Moreno “Danilo Medina, luego de 5 años en el gobierno puede decirse está derrotado por la delincuencia; los delincuentes tienen la iniciativa; el gobierno no tiene respuestas sino mas promesas que sabemos no cumplirá. “

El presidente de Alianza País concluyó: “El gobierno de Danilo solo nos deja un camino: Incrementar la movilización y las manifestaciones ciudadanas y populares única forma de parar la corrupción y ponerle fin a la Impunidad.”