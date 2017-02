“Tomando nuestro territorio”...a pié

A 173 largos años de la gesta liberadora de nuestra independencia de Haití, serie de acciones heroicas de un puñado de valientes comprometidos, con marcado riesgo de vida, que se materializó la noche del 27 de febrero, quedan dominicanos que no entienden plenamente su sentido y haitianos que no asumen que este país no es una extensión de su territorio, ocupado por oportunistas, a los que hay que expulsar. Cuando más a flor de piel tenemos la dominicanidad, en el llamado MES DE LA PATRIA (con mayúsculas), se difunden fotos de un grupo de haitianos, de seguro en territorio nacional, que representan un movimiento de “rescate” del territorio del que los patriotas del 44, “usurparon” la mayor parte de “su” propio país. Exhibiendo “tichér” con un significativo y particular mensaje en español, a la espalda: “Tomando nuestro territorio” y unas huellas de pies descalzos. No hace falta ningún ejercicio mayor de comprensión, para entender de qué se trata y que el idioma en que está redactado, es el del receptor criollo: ¡¡¡el dominicano!!! Cuentan con la proverbial permisividad de nuestra sociedad, pero sin dudas se trata del surgimiento de un peligroso “movimiento” que puede potenciar despropósitos. La misma técnica, con objetivo similar, la de los musulmanes que han arropado Europa con la marcada fertilidad de sus mujeres, pariendo para “la causa”. Para el éxito de esta estrategia, hace falta en Dominicana, la colaboración militante de criollos activistas de norte extraviado y de nacionalidad confundida, recursos económicos, a la vez que colaboración mediática, que la diáspora haitiana con sus “socios” en los Estados Unidos y la propia Europa, han articulado contra la República Dominicana. Mientras, tenemos mucho en qué “entretenernos” para que “voltiemo pal lao contrario” y nos mantengamos “anetesiaos” por nuestro propio circo. Alelao es una expresión criolla que define el estado de “entretenimiento” masivo en que nos encontramos como sociedad.



Sin necesidad de estimular mucho la imaginación, ¿qué hubiese sido de nuestro país, amarrado al desenvolvimiento de la nación más pobre e insalubre de América? Observemos el perjuicio a nuestra nación ocasionado con la campaña mediática montada para encasillarnos dentro de esquemas de discrimen y xenofobia, intentando obligar a nuestro gobierno a aceptar imposiciones de intereses extranjeros. Lo que habría que hacer es enmendarle la plana a quienes desde la posición de Estados Unidos, o sea apoyar ese “rescate” haitiano de territorio “usurpado”, destacando el derecho de los mejicanos de procurar Texas y California, dos super estados de la unión. Hoy, día de la INDEPENDENCIA, con la nacionalidad exaltada y la patria a flor de piel, mostrando con orgullo la enseña tricolor y en ella reflejadas las luchas de las decenas de patriotas que forjaron la nación: Dios, Patria y Libertad. ¡¡¡República Dominicana para siempre!!!