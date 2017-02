Mejía dice país necesita hombre de experiencia

27/02/2017 12:00 AM - El Caribe

SAN FRANCISCO DE MACORÍS. El expresidente Hipólito Mejía dijo que aspirará una vez más a la Presidencia de la República en el 2020, porque el país necesita un hombre con experiencia para poder salir de la actual crisis que afecta la nación. “Los problemas del país hay que enfrentarlos y no se hace temblándote la canilla, se hace con valor, decisión y coraje”, enfatizó Mejía. “Hay que tener experiencia para resolver esta situación. Usted cree que a mí me tembló el pulso para enfrentar la cuestión de los bancos”, se preguntó.



Dijo que el gran problema de este país es la impunidad que ha imperado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuya organización política no contará con los “cuartos de Brasil ni de Venezuela” para imponerse en las próximas elecciones.



Mejía se expresó en esos términos al ser entrevistado durante la celebración de la cuarta y última edición del carnaval de este municipio del 2017, acompañado del alcalde Alex Díaz, Siquió NG de la Rosa, Olmedo Caba, y decenas de dirigentes del PRM en esta demarcación. Dijo que la impunidad y la corrupción en el país ha llegado a niveles intolerables, por lo que ha decidido lanzarse a la “calle al medio” para frenar desde la Presidencia de la República, el deterioro moral en que se encuentra la nación.