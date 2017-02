Williams se une a Cavs; Calderón, cerca de Warriors

El guardia Deron Williams ha firmado con los Cleveland Cavaliers, publicó ESPN. Williams negoció su liberación de los Dallas Mavericks el jueves, después de que él no fue cambiado en la fecha límite de comercio de esta semana. Firmará por el resto de la temporada por el mínimo para veteranos, dijeron fuentes a ESPN; es decir le costará a los Cavaliers 900.000 dólares en impuestos sobre el sueldo. Los Cavaliers tienen un lugar abierto en la lista y han estado buscando adquirir un guardia desde septiembre, cuando Mo Williams anunció al equipo que no estaría reportando para el campo de entrenamiento.



El guardia Kyle Korver, un ex compañero de Deron Williams con el Utah Jazz, lideró el reclutamiento de los Cavs de Williams, dijeron fuentes a Dave McMenamin de ESPN. El equipo intentó firmar a Williams como agente libre en 2015.



Williams, quien jugó en el equipo de EE.UU. con LeBron James y Kevin Love, promedió 13,1 puntos y 6,9 asistencias en 40 partidos para Dallas esta temporada.



Calderon podría ir a Warriors



El veterano base español José Calderón ha comenzado ya el proceso de rescisión de su contrato que le une a Los Angeles Lakers y poder llegar luego a los Golden State Warriors, de acuerdo con varias fuentes cercanas a la liga que son citadas por la cadena de televisión ESPN.



Aunque Calderón tiene una lista de equipos con aspiraciones al título de liga que están interesados en sus servicios, entre ellos los Houston Rockets, el internacional español está decidido a irse con los Warriors, que también han pujado fuerte por conseguir su fichaje.



El convenio colectivo de la NBA establece que Calderón podrá quedar libre de los Lakers a partir del próximo miércoles, que es el último día de la temporada regular que los jugadores pueden ser dados de baja por un equipo y ser elegibles por otro que compita en la fase final. El entrenador de los Warriors, Steve Kerr dijo que el base reserva Briante Weber no iba a ser renovado para que completase la temporada con el equipo.