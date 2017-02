En “dudas” la participación de Hanley en Clásico

Limitado por dolores en el hombro derecho durante el comienzo de los entrenamientos primaverales, Hanley Ramírez usará los próximos días para determinar si podrá seguir con su plan original y jugar en el Clásico Mundial de Béisbol. “No lo sé”, dijo Ramírez. “John (Farrell, el mánager de Boston) me dijo que vamos a hablar de eso y sobre qué sería lo mejor para mí y para el equipo, así que veremos qué pasa”. Ramírez todavía espera poder unirse a la novena de la República Dominicana, que intentará ganar el torneo por segunda ocasión seguida.



“Definitivamente. Pero él es el jefe”, dijo Ramírez del dirigente de los Medias Rojas. “Tenemos toda una temporada por delante y no me la quiero perder. Para eso es que estamos aquí”.



Por los momentos, Farrell no habló como alguien que estaba tratando de lograr que Ramírez no juegue para Dominicana. “En este momento no sé en qué situación estamos”, dijo Farrell. “Estamos trabajando para aumentar su programa de tiros, que ha tomado un poco más tiempo del que anticipábamos. Con la intensidad a la hora de tirar, pues eso es algo que debemos ir viendo día a día. Básicamente lo que estamos haciendo es lidiar con el dolor en el hombro”.



Beltré, en veremos



El dominicano Adrián Beltré dijo que está mejor del tirón que sufrió en la pantorrilla izquierda, pero añadió que todavía no ha decidido si jugará o no con la República Dominicana en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol.



Beltré expresó que la fecha límite para decidir es el jueves, el día en el que la selección de su país debe entregar el roster definitivo para la primera ronda. Parece poco probable que Beltré esté listo a tiempo, pero todavía no ha tomado una decisión. “No sé todavía; es todo”, dijo Beltré. Beltré se lesionó el músculo mientras entrenaba el 14 de febrero. El diagnóstico inicial fue un tirón Grado 1 y se dijo que el toletero derecho estaría fuera de dos a tres semanas.