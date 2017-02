De Anthony a Fernandito: “Me dicen El Mayimbe por usted”

28/02/2017 12:00 AM - El Caribe

Tras las funciones de los días 3 y 4 de febrero, el concierto “De Mayimbe a Mayimbe” volvió a repetir el éxito en el United Palace de la ciudad de Nueva York, con el ingrediente de la celebración de la Independencia Dominicana. Fernando Villalona y Anthony Santos, quienes actuaron por primera vez de manera simultáneamente en una misma tarima, pusieron de relieve la dominicanidad en un escenario lleno a toda capacidad, donde se dio cita básicamente el público quisqueyano.



“Los Mayimbes” actuaron por más de dos horas en un concierto producido por Félix Cabrera, con una descarga musical que, además, estuvo complementada por la actuación de los merengueros Toño Rosario y Miriam Cruz, el salsero Alex Matos y el cantante urbano Vakeró.



Tanto Fernando Villalona como Antony Santos interpretaron sus grandes éxitos y se profesaron mutua admiración, al tiempo que intercambiaron anécdotas que compartieron con el público.



“Para mí es un placer inmenso compartir tarima y cantar simultáneamente junto a Anthony Santos en este escenario. Solo Félix Cabrera podía lograr esto”, refirió Villalona en un momento de su actuación.



“A mí me dicen El Mayimbe por usted. Mi respeto a Fernandito, a quien siempre he seguido y admirado durante su Carrera”, le dijo el bachatero Anthony Santos a Villalona frente a frente.



Un momento de emoción fue cuando ambos artistas interpretaron el tema “Delirante amor”, instante en el que público no paró de cantar y ovacionar a estas dos figuras del canto dominicano que, sin lugar a dudas, cuentan con la mayor sintonía de popularidad.



El cantante urbano Vakeró fue el invitado especial en el medio de la actuación de Los Mayimbes, interpretando su tema “Me voy pa la calle”, corte que grabara junto a Anthony Santos y que se convirtió en un rotundo éxito.