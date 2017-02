Causas de la ausencia menstrual

La falta de la menstruación o el simple retraso menstrual produce en la mujer diferentes interrogantes, según sea la etapa de la vida en la que se encuentre. En la joven prepúber surgirá el cuestionamiento del porqué sus amigas menstrúan y ella no. Si la mujer está en la etapa de fecundidad y tiene actividad sexual, lo primero que pensará es que está embarazada, y cuando está próximo a terminar la época fértil su falta menstrual la asociará con la menopausia.



En épocas pasadas la ausencia de menstruación o del período, ambas expresiones se usan como sinónimo del término “amenorrea”, se consideraba peligrosa porque se creía que la sangre que no se eliminaba durante el período menstrual “podía subirse a la cabeza” y la mujer enloquecer por este motivo. También se recomendaba no bañarse durante el período menstrual, por el temor de que se “cortara la menstruación”. En la actualidad estos mitos han sido desterrados por no tener ningún fundamento científico.

De acuerdo con la ginecoobstetra y especialista en medicina reproductiva e infertilidad, Libni Valenzuela Matos, se llama “amenorrea” a la falta de menstruación, sin distinguir si la mujer ha menstruado alguna vez o no.



La especialista sostiene que la “amenorrea” no es una enfermedad, sino un “síntoma ginecológico”, que se origina ante diferentes enfermedades o situaciones que alteran la actividad hormonal de la mujer, y producen los “retrasos menstruales” de 90 días o más tiempo. También puede tener su origen en una causa anatómica, como la ausencia de útero o por una malformación de la vagina, sin que tenga relación con el funcionamiento hormonal.



Clasificación



Este mal funcionamiento del organismo, según Matos Valenzuela, se clasifica en dos grandes grupos. El primero es la amenorrea primaria. Cuando una niña empieza a menstruar más tarde de lo normal, no necesariamente es un motivo de alarma, sin embargo, es posible que el comienzo tardío indique un problema de salud. Ciertos trastornos de los genes o cromosomas, como el síndrome de Turner, síndrome de Sawyer o el síndrome Adrenogenital, pueden causar la amenorrea primaria. Estas enfermedades suelen causar problemas físicos en los órganos reproductores. Los problemas hormonales también pueden provocar la menstruación tardía, especialmente los causados por enfermedades en el hipotálamo o la hipófisis del cerebro, por tumores o por trastornos como el síndrome de ovario poliquístico (SOP).



Los defectos físicos en los órganos reproductivos son otra causa de amenorrea primaria. Estos pueden ser el resultado de defectos congénitos, tumores, infecciones que se produjeron en el útero o defectos surgidos poco después del nacimiento. Tanto la obesidad como la anorexia pueden causar un inicio tardío de la menstruación, al igual que ciertos factores de estilo de vida, como el ejercicio excesivo y el estrés mental, emocional y físico.



De su lado, las amenorreas secundarias son mucho más frecuentes que las primarias, sobre todo porque en este grupo se incluyen las amenorreas fisiológicas, es decir, la falta de menstruación por causas naturales como lactancia y la menopausia. También, se incluyen trastornos o enfermedades que provocan una amenorrea como síntoma. En este grupo destacan enfermedades de los ovarios o del aparato reproductor femenino, algunos trastornos endocrinológicos, ciertos medicamentos o determinadas enfermedades autoinmunes. Cada una de estas causas utiliza un mecanismo distinto por el que produce amenorrea, bien sea por la alteración en la producción hormonal, alteraciones en los mecanismos de actuación de las hormonas encargadas del ciclo menstrual, o incluso por alteraciones anatómicas en el órgano reproductor. Existen también las llamadas amenorreas psicógenas, producidas por estrés o un traumatismo psicológico. El pronóstico de éstas últimas es favorable, pues con la desaparición del factor psíquico desencadenante se recupera la menstruación.

Saber

La falta de menstruación o amenorrea puede ser consecuencia de diversos padecimientos, y rara vez encuentra solución a través de remedios caseros. Por ello, lo más recomendable es acudir al ginecólogo para diagnóstico y tratamiento adecuados, sin perder el tiempo.