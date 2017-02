Empieza a esclarecerse la rotación abridora de EE.UU. para el Clásico

Si se mantiene ese orden, Archer abriría el primer juego de los Estados Unidos ante Colombia el viernes 10 de marzo. Roark o Stroman se medirá a la República Dominicana la noche siguiente y el zurdo Duffy será el encargado de lanzar contra Freddie Freeman y la selección canadiense.

Durante la temporada muerta, el manager de los Estados Unidos, Jim Leyland, habló de la posibilidad de utilizar a dos abridores en un juego. El duelo contra los dominicanos -los campeones defensores- podría ser la oportunidad para hacerlo, pero el calendario probablemente no lo permita.

La razón es la siguiente. Mientras Canadá y la República Dominicana tienen un día libre después de abrir el Grupo C el 9 de marzo, los estadounidenses y los colombianos jugarán en tres días consecutivos. Eso limita las opciones de Leyland.

La estructura del torneo es aún más restrictiva: debido a un cambio de formato para esta edición, el equipo de los Estados Unidos podría tener que jugar un encuentro de desempate el 13 de marzo si se produce un empate entre tres equipos (con récords de 2-1 o 1-2) después del todos contra todos.

Entonces, si los Estados Unidos utilizan tanto a Roark como a Stroman contra la República Dominicana, no está claro quién podría abrir un potencial juego de desempate dos días después. Leyland no va a volver a usar a un abridor con dos o tres días de descanso si éste hizo menos de 50 pitcheos, aunque las reglas del torneo lo permiten. En ese caso, la respuesta sería utilizar a puros relevistas.

Los Estados Unidos tienen nueve relevistas, tres de los cuales, Andrew Miller (66), Tyler Clippard (seis) y Sam Dyson (uno), han abierto al menos un juego en Grandes Ligas.

Dyson fue quién lo hizo más recientemente. Y eso fue en el 2013.

Leyland, quien seguramente terminará en el Salón de la Fama, no va a permitir que un relevista abra el juego decisivo de una ronda del Clásico Mundial. Por esa razón, Roark o Stroman, pero no ambos, lanzará contra la República Dominicana. El otro deberá esperar para lanzar en un juego que los Estados Unidos esperan no jugar.