Oposición política critica la alocución del presidente Medina

La oposición política del país criticó fuertemente la alocución del presidente Danilo Medina ayer ante la Asamblea Nacional mientras el empresariado dominicano quedó satisfecho con la rendición de cuentas del mandatario.



“Si los Oscar no hubiesen sido entregados anoche, nadie le disputaría la nominación al presidente Medina como mejor actor” es la consideración del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Andrés Bautista respecto al discurso del presidente de la República ante la Asamblea Nacional.



El PRM calificó de “fantasioso y demagógico el discurso y sin respuestas a las expectativas de la sociedad. Sin respuestas creíbles a los grandes temas de la corrupción e impunidad, inseguridad ciudadana y criminalidad, desempleo y alto costo de la vida”. Expresó que el mandatario no tuvo una postura contundente frente a los escándalos de corrupción de los casos Tucano, los Tres Brazos, OISOE, Odebrecht, Corde y CEA.



Mientras que para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) fue un “monólogo poco convincente” que dejó decepcionada a la población dominicana.



El presidente del PRSC Federico Antún Batlle (Quique), dijo que la ciudadanía estaba a la espera de que el mandatario tratara con mayor profundidad frente al país el escándalo generado por los sobornos pagados a funcionarios por Odebrecht y de la sobrevaluación de las obras.



Indicó que el pueblo estaba confiado de que el jefe del Estado anunciaría sanciones “ejemplarizadoras” contra los funcionarios involucrados en los casos de corrupción.



Por su lado, el presidente de Alianza por la Democracia, Max Puig, dijo que Medina combinó la demagogia con la defensa de la corrupción y la impunidad. “Igual que en otros años el discurso presidencial estuvo cargado de exageraciones del lado de los logros y por las muchas bonanzas que supuestamente aportarán las nuevas promesas o las viejas promesas reiteradas nueva vez”.



Llaman a la movilización



El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, consideró que el presidente no actúa con la determinación que le manda la ley en la persecución de la corrupción “Nadie se deje confundir con expresiones huecas de que no habrán vacas sagradas. Acaso no fue este presidente el que descaradamente nos mintió diciendo que en su Gobierno se destituiría a los funcionarios por el simple rumor público, o que no se reelegiría. Es decir, esta no es más que la última de la larga cadena de mentiras, que nos ha dicho Danilo Medina en estos 5 años de Gobierno”. Moreno hizo un llamado a las manifestaciones ciudadanas.



En iguales términos se pronunció el movimiento Marcha Verde, que convocó a los ciudadanos que han firmado el Libro Verde y a las organizaciones del país “a las calles, a expresar y ejercer con determinación y civismo el derecho a la Justicia y a vivir en un país que no sea dirigido por delincuentes políticos y empresariales”.



Empresarios



El sector empresarial quedó satisfecho ante la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, según expresó ayer el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) Pedro Brache, la Asociación Dominicana de Industrias (AIRD) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios.



Brache se mostró de acuerdo con el llamado que hizo Medina sobre la necesidad de que el sector privado realice aumentos salariales que permitan dar más poder adquisitivo a los trabajadores.



Eugene Rault, presidente de la Anje también valoró una conversación donde se discuta ampliamente el tema salarial.

Reacciones

Las expectativas de nosotros fueron llenadas. Hay que trabajar unidos para seguir sacando adelante al país”.

Pedro Brache

Presidente del CONEP

El discurso fue abarcador, aunque no tocó el tema del pacto fiscal y de la deuda pública”.

Eugene Rault Grullón

Presidente de ANJE

Muy detallado en un leguaje llano del estado de la economía, basado en los estándares internacionales”.

Campos de Moya

Presidente de AIRD

Satisfizo a muchos sectores que solicitaban respuestas sobre Odebrecht, la corrupción y la impunidad”.

Agripino Núñez Collado

Monseñor