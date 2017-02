La razón de Hipólito

28/02/2017 12:00 AM - El Caribe

Nada ocurre sin causales. Por eso genera interrogante la decisión del expresidente Hipólito Mejía de precipitar el lanzamiento de sus aspiraciones. En el proceso interno del PRM para escoger el candidato presidencial para el 2016 Hipólito nunca pareció firmemente convencido. Y muchos de su entorno no mostraron el entusiasmo esperado. Quizás esa experiencia lo haya empujado a decir temprano lo que viene para el 2020. Visto así a la ligera. Sin embargo, esa no tiene que ser la causa profunda, porque un expresidente no necesita mucho esfuerzo para que se le conozca. Hay que pensar en una razón fuerte, un factor que lo empuja a salir al ruedo, abiertamente.