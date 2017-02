The New York Band, música y baile que encienden la pista

Treinta años después, The New York Band está intacta y ha dejado claro que su reencuentro en los escenarios no es por breve tiempo. La historia continúa con esta celebración extendida de sus 30 años de trayectoria, que logró su mayor brillo en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua en diciembre pasado, con un show producido por Edilenia Tactuk, lo que le garantizó una nominación a los Premios Soberano 2017 en la categoría “Espectáculo del Año”. Luego de su paso por otras salas como el Club Náutico, la discoteca Jet Set, entre otras, la música de The New York Band encendió al público que se dio cita este viernes en Hard Rock Live Blue Mall.



Cherito, Miosotis, Irisneyda, Franklin y Tonny Swing llegaron al escenario del conocido “Templo de la Música” con los éxitos que han cosechado desde 1986, tanto como agrupación como con los de sus carreras individuales que les dieron popularidad en los últimos años.

El repertorio del concierto de poco más de dos horas incluyó canciones como “Si tú no estás”, “Nadie como tú”, “Dame vida”, “Si tú eres mi hombre”, “Por ahí María se va”, “Corazón de azúcar” y “Amada mía”, entre otras.



Durante el show, reforzado por una exquisita orquesta de 11 músicos, Irisneyda puso su voz a “El pecado”, de Amanda Miguel; Miosotis encantó a los asistentes con “Si no te hubieras ido”, y juntas dieron vida a un intermedio romántico que Tony Swing interrumpió con una versión en merengue de “Uptown Funk”, el éxito del productor británico Mark Ronson, con la colaboración del astro estadounidense Bruno Mars, al cual le agregó los coros de “Vamos a volvernos locos”, de Mark B, y “Comando” del exponente Bulin 47.



Otra de las secciones más aplaudidas y bailadas fue cuando interpretaron sus temas por separado, donde sonaron canciones como “Amada mía”, “Señora (“Él me dijo que era libre)”, “Ella quiere un pedazo”, “Cómprame un carro” y “Simplemente amigos”, entre otras.

El final del espectáculo llegó con el sonido de “Dancing Mood”, tema que data del año 1990, el cual fue presentado por el veterano conductor de radio y televisión Domingo Bautista, quien rememoró los inicios y la trascendencia de The New York Band.