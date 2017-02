¿Ven?... ¡Lo dije!

Escribí el jueves 23 que no debíamos esperar más que puras promesas con conocidas frases torpedo: “Caiga quien caiga”… “Hasta la últimas consecuencias”… “Nadie está por encima de la ley”… “Aquí no hay vacas sagradas”… “Corresponde a la Justicia”… “Tomaremos medidas”… “Hemos impartido instrucciones”… Y así fue: Danilo Medina pronunció ayer esas frases rituales: “Caiga quien tenga que caer”… “El Ministerio Público y la Justicia tienen toda la potestad para actuar”… “Quiero dar garantías al pueblo dominicano”…Y, claro, la que no podía faltar: “No existen vacas sagradas”… (Sinceramente lamento no haberme equivocado).