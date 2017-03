Correo de los lectores

A palabras necias...



Señor director: El presidente de la República habló a la nación este 27 de febrero al conmemorase el 173 aniversario de la Independencia de la República Dominicana, cumplió con su deber de mandatario según consagra la Constitución, ante todos sus electores y no electores.



Rindió sus cuentas al país, enumeró cada uno de los logros alcanzados en estos cinco años de gestión gubernamental, y complació a aquellos que querían oír y referirse a los temas de corrupción que abaten a la sociedad dominicana. Blancos, negros, mulatos y mestizos lo escucharon.



Algunos dicen que habló como un estadista, pensando en las futuras generaciones y no en las próximas elecciones, mientras que otros lo tildaron de más de lo mismo.



Pero como dijo Amelia Earhart, aviadora estadounidense: “La manera más efectiva de hacerlo, es hacerlo” y el presidente Danilo Medina lo está haciendo, con tropiezos, altas y bajas, pero lo está haciendo. Hoy contamos con un Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 que ha salvado miles de vidas en el Gran Santo Domingo, y Haina y que ahora se expande a Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, Sosúa e Imbert.



El presidente puso los oídos en el pueblo y a partir de este mes de marzo los policías que trabajan, patrullan y cuidan los ciudadanos recibirán un aumento de más de un 100%. Subiendo así la moral de los miembros del orden público.



Pero los policías y guardias no serán los únicos beneficiados, también lo serán los más de 45 mil ciudadanos que cambiarán sus vidas con el proyecto de viviendas que conlleva un nuevo diseño y trazado de los barrios de La Ciénaga, y Los Guandules.



Estas transformaciones valen más que el dinero, esto es calidad de vida. Es pasar de la nada a la visibilidad. Estos barrios son telarañas y dentro de poco tendrán todos los beneficios que el Estado provee a sus ciudadanos.



Pero hay sectores que insisten en colocarse tapones en los oídos para no escuchar, y a esos sectores el presidente Danilo Medina tiene que bajarle los vidrios.



Señor presidente, nadie es perfecto, y sabemos que los aportes en materia educativa que ejecuta su gobierno pronto comenzarán a rendir sus frutos, en las áreas verdaderamente tangibles que espera la población, que es en la calidad de la enseñanza.



Siga apostando a la transformación de la República Dominicana y a palabras necias oídos sordos. Y como dijo Steve Jobs: “Mi trabajo no es ser agradable con la gente. Mi trabajo es tomar a estas grandes personas y empujarlas a ser aún mejores”.

Yovanny Almonte

Periodista