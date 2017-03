José Antonio Rodríguez canta “una más”, entre poesía y buena compañía

José Antonio Rodríguez le da más plenitud a su carrera como cantautor ahora que tiene más tiempo para la música, a pesar de que comparte su pasión artística con su rol de embajador dominicano frente a la Unesco. Con el estreno de su séptima producción musical, Una Más, la cual cuenta con colaboraciones de lujo de Pablo Milanés y Carlos Luis, retoma su carrera como cantautor luego de una pausa por su labor como ministro de Cultura.



Es un álbum de 10 temas de su autoría, grabado en su totalidad con la orquesta Filarmónica de Cuba. Un consumé de ricas melodías y exquisitas letras que quedan al descubierto desde el primer sencillo que acaba de revelar, titulado “Así sea solo”, ya disponible en las plataformas digitales Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, entre otras.



“Es la primera vez que grabamos con arreglos para una orquesta como la Filarmónica Nacional de Cuba, dirigida por la maestra Diana García, y los arreglos realizados por el maestro Miguelito Núñez. Mi eterno agradecimiento a mi más cercano cómplice para hacer palpable este sueño, el reconocido amigo y artista Pablo Milanés”, dijo Rodríguez en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram. “Esta producción musical la estaba preparando hace un buen tiempo, pero no es hasta ahora que la lanzamos formalmente al mercado”, explicó José Antonio Rodríguez, quien en este momento desempeña el rol de embajador dominicano frente a la Unesco.



Además del disco Una Más, en los próximos meses saldrán a la venta las siete producciones musicales anteriores de José Antonio Rodríguez en formato digital, bajo un acuerdo de distribución mundial con La Oreja Media Group / CINQ Music.



José Antonio Rodríguez nació en La Romana, República Dominicana, el 20 de julio del 1954. Hijo de Carmela Duvergé de Rodríguez y Juan Rodríguez Pepén. Tiene dos hermanos, Carmen Virginia y Jhonny; y 4 hijos: José Antonio hijo, Jan Alberto, Gabriela y Sebastián de Jesús.



El intérprete de “No es lo mismo pero es igual” inició sus contactos con la música formando parte de grupos que tocaban en night clubs en los años 70, como Onda 73, Los Paymasí y el Grupo Módulo.



Fue ganador del primer lugar en el Festival de la Canción organizado por la Asociación de Músicos de la República Dominicana en el 1984, y ganó mayor prestigio en el Festival Internacional de Viñas del Mar en Chile en 1986 con la canción “Para Quererte”.



Ha compartido escenarios dominicanos y extranjeros (como Nicaragua, Cuba, México, New York, Italia y Colombia) con artistas de la talla de Alberto Cortez, Mercedes Sosa, Raphael, Carlos Varela, Vicente Feliú, Gonzalo Rubalcaba, Juan Luis Guerra & 4-40, Sergio Vargas, Víctor Víctor, Miriam Ramos, George Ben, Los Van-Van, Noel Nicola, Alejandro Filio, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, Amaury Pérez, Lucecita Benítez, Roy Brown, Pavel Núñez, Claudio Cohen, Danny Rivera, Caetano Veloso, Pablo Milanés, Carlos Varela, Charles Aznavour, Víctor Manuel y Ana Belén, entre otros.



También sus canciones han sido grabadas por otros artistas, como Juan Luis Guerra, Sergio Vargas, Wilfrido Vargas, Rasputín, Carlos Luis Pérez, Frank Ceara, Milly Quezada, Vickiana, Maridalia Hernández, Edilí, Aramis Camilo, Yuri, Garibaldi, Emmanuel, Los Tres Reyes, Leonardo Favio, Mariel Dupetitte, Basilio, Isidro Infante y Olga Tañón.



Su discografía comenzó a tomar forma en 1985 con su álbum homónimo avalado por los arreglos de Manuel Tejada, Jochi Sánchez y Juan Luis Guerra. A este le siguió Cara o Cruz (1986), donde compartió con su colega Víctor Víctor y apostó nuevamente a los arreglos de Jorge Taveras y Juan Luis Guerra.



De esta producción se desprenden canciones como “Algo de Insecto”, “Quisiera”, “A quién se le ocurre “, “Levántate y anda”, “América Latina”, “Te llevo”, “Estrella de la tierra”, “Cuando yo digo que te quiero”, “El Tigre” y “Amo esta isla”.



Un año después llegó Amor Para Voz y Piano con la producción y arreglos de Manuel Tejada. En 1988 le siguió Confesiones, con la producción y arreglos de Jorge Taveras; Se vende, producido y orquestado por Gonzalo Rubalcaba (1991); Recuento, con arreglos de Jorge Taveras, Manuel Tejada, Jochi Sánchez, Juan Luis Guerra, Gonzalo Rubalcaba y Peng Bian San (1997); Huellas, producido por Manuel Tejada con Alex Mansilla como arreglista invitado (2001) y teniendo a Silvio Rodríguez, Carlos Varela, Maridalia Hernández y Patricia Pereyra como voces invitadas.



En el 2010 publicó Me quiere no me quiere, producido por Guy Frómeta, teniendo como invitados a Víctor Víctor, EliaCim, Patricia Pereyra, GNómico, Manuel Tejada, Pavel Núñez, Jan Alberto (Babeto), Lourdes Ramírez (Yuyú) y Papolo Sonoro, entre otros.

Otras facetas

Rodríguez también se ha destacado como productor y guionista de espectáculos y de televisión.