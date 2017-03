Padre Rosario dice que el país vive intranquilo

El padre Luis Rosario dijo ayer que el presidente Danilo Medina tiene muchos frentes abiertos que le traen intranquilidad al país. “El presidente de la República tiene demasiado frente abierto que debe ir cerrando, entre ellos el caso de sobornos de Odebrecht, Super Tucano, la OISOE, el CEA, la delincuencia, la corrupción, y la parte religiosa”, dijo Rosario director de la Casa de la Juventud.



En ese sentido, el padre Rosario propuso cerrar al menos, el frente de la parte religiosa que le va a ser menos complicado, donde va a tener menos resistencia y donde encontrará más apoyo de una gran parte de la población.



“Lo que se debe hacer es que el presidente se despoje un poquito de su propio orgullo, de su propia forma de hacer las cosas, y hacer lo que no hizo en otras ocasiones; que retire las observaciones que presentó contra el Código Penal para que se introdujera el aborto, y encontrará sin dudas, más tranquilidad”, dijo.



El sacerdote explicó que si el presidente Medina cierra ese frente posiblemente la mirada acusadora ya no estará posada sobre él.



“Yo creo que debe cerrar ese frente, porque así se bloquea una parte muy importante de la población, que si bien no es un tema de Iglesia, pero la Iglesia tiene una gran participación y presencia”, explicó el religioso.



El presidente Medina observó por segunda vez el Código Penal, que despenaliza el aborto en tres causales que son cuando esté en peligro la vida de la madre, en casos de incesto o violación y cuando haya mal formación del feto y que no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero.