¿Por qué Acevedo no es inmortal?

¿Por qué el doctor Ramón Pina Acevedo no está instalado en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano?



¿Hay quienes, dentro de ese organismo, que se han ensañado contra el reputado jurista y reconocido -con altos méritos- dirigente del boxeo mundial? ¿Cómo debe responder el veterano y culto deportista de larga data, hombre decente e impoluto Luis Scheker Ortiz? Créanme que los atributos que le reconozco a Scheker Ortiz, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, no obedecen a “tintas” de lisonja... ¡no soy de esa calaña!



A propósito de las exaltaciones que cada año realiza el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, hago la siguiente revelación:



Luis Scheker Ortiz, meses antes de octubre del 2016, me solicitó que le enviara, a mi consideración, una lista de quiénes, en el boxeo, merecían ser inmortalizados.



Respondí de inmediato. Le envié una lista de tres personas: Dos boxeadores y un distinguido ciudadano, en este caso Pina Acevedo. Los boxeadores fueron Manuel de Jesús -El Olímpico- Herrera y Julio César Green. Ponderé a los citados púgiles y a Pina Acevedo quien, además de los 24 años que duró como Comisionado Nacional de Boxeo, ocupó importantes cargos en organismos internacionales.



¿Cuál creen ustedes, estimados lectores, que fue la respuesta que me dio Scheker Ortiz al “dosier” enviado? No hubo ninguna respuesta. Ni yo la solicité.



Es un inmortal del pueblo



Pina Acevedo, abogado con más 70 años de ejercicio, es un inmortal del boxeo. Un inmortal porque así lo considera la mayoría del país deportista... y quienes estamos inmersos en el boxeo.



Su trabajo, con eficiencia, como presidente (1987-1989, 1989-1991) de la OMB, además de dirigente varias veces del CMB y la AMB, lo avalan para ser, de manera oficial, inmortal del deporte dominicano. Ha recibido muchos homenajes de esas organizaciones. Ha sido supervisor de peleas mundiales y, también, un firme colaborador-aliado del boxeo local.



Volveré con el tema cuando sea la víspera de otra edición para la exaltación de nuevos inmortales. Seguiré ponderando a Pina Acevedo. ¡Aunque no me hagan caso!