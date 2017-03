Acusan a hijo de expresidente Joe Biden de derrochar dinero en drogas

DOVER, Delaware, EE.UU.— La ex esposa de Hunter Biden, hijo menor del ex vicepresidente Joe Biden, afirma que su ex pareja ha despilfarrado el dinero de ambos pareja en drogas, alcohol y prostitutas desde que se separaron en 2015.

En documentos presentados la semana pasada en un tribunal, Kathleen Buhle Biden solicitó a un juez de Washington, D.C. que ordene a Hunter Biden dejar de gastar los activos restantes de la pareja.

"A lo largo de la separación de las partes, el señor Biden ha creado preocupaciones financieras para la familia al gastar profusamente en sus propios intereses (incluyendo drogas, alcohol, prostitutas, clubes nudistas y regalos para mujeres con las que tiene relaciones sexuales), mientras que ha dejado a la familia sin fondos para pagar facturas legítimas", escribió Rebekah Sullivan, una abogada de Kathleen.

Sarah Mancinelli, una abogada de Hunter Biden, rechazó referirse directamente a las acusaciones.

"Hunter y Kathleen han estado separados durante algún tiempo y están en el proceso de un divorcio", escribió Mancinelli en un correo electrónico. "Hunter ama y admira a Kathleen como persona, como madre y como amiga. Él espera que pueda ser respetada su privacidad en este momento".

Kathleen Biden presentó una solicitud de divorcio en diciembre y solicitó la custodia única de la hija de 16 años de la pareja, la de menor edad entre sus tres hijos. Está agendada una audiencia para el 30 de marzo.

El diario New York Post reportó esta semana que Hunter Biden, de 47 años, está saliendo con Hallie Biden, de 43 años, la viuda de su hermano Beau Biden, ex secretario de Justicia de Delaware quien murió en mayo de 2015 por cáncer cerebral. En un comunicado dirigido al Post, Hunter Biden dijo que la pareja era "increíblemente afortunada" por haber encontrado amor y apoyo uno de otro durante un momento difícil.

Documentos de la corte indican que Kathleen Biden pidió a su esposo que abandonara la casa de la pareja en Washington, D.C. el 5 de julio de 2015, debido a las acciones de él la noche del 4 de julio. Los documentos no proporcionan detalles.