Cierran disco tras muerte de joven en concurso

La Romana. El Ministerio Público clausuró temporalmente el centro de diversión en el que falleció un joven durante un concurso en el que se tomó una botella entera de tequila sin parar en La Romana. El negocio fue cerrado a los fines de que el Ministerio Público pueda continuar con las investigaciones en torno a la muerte de Kelvin Mejía, de 23 años, informó la representante de ese organismo, Juana Andrea Familia.



La discoteca cerrada es “Vacca Lounge”, ubicada en la salida de la ciudad y cuyos propietarios niegan que hayan hecho el concurso en el que se motivaba a los jóvenes a tomarse una botella completa de tequila sin parar con un premio de 30 mil pesos para el ganador.



Reclamo de familiares



En tanto que los parientes del joven muerto acusan a la administración de la discoteca de ser la responsable de la muerte de Mejía y denunciaron que cuando era trasladado a un centro de salud fue despojado de todo su dinero.



“Ellos para hacer ese concurso deben depositar primero cuatro mil pesos, por si no se toma toda la bebida ellos no perder”, explicó una señora pariente de Mejía.



Indicó que el día del concurso, la noche del domingo 26 de febrero, un amigo de su pariente, el cual no identificó, le aconsejó que no subiera a tarima para concursar, pero que los animadores insistieron en llamarlo porque ya se había inscrito para participar.



Los familiares reclamaronn justicia y una profunda investigación para que se determine si en realidad la discoteca tiene que ver con la organización de ese concurso.



“Ese abuso deben corregirlo, la discoteca no debió aceptar eso porque ese es un niño de familia que dejó un niño de un mes de nacido y mira como estamos la familia ahora, destrozada”, manifestó una señora que dijo que más que una tía, era la madre de Mejía.