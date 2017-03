Correo de los lectores

Paño con pasta



Señor director: El síndico de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, conocido popularmente como El Cañero, al iniciar su gestión puso manos a la obra en el sector Los Mameyes, en lo que fue el asfaltado de las calles.



Al parecer el alcalde no conoce el sector en su totalidad, ya que sólo asfaltaron la calle principal de Los Mameyes. ¡Pero señor síndico! ¿Acaso la calle Eduardo Brito no forma parte del sector? O es que olvidó que es la vía principal que conecta a la calle 4ta, ¿acaso tampoco pertenece la calle 12?, por citar las más transcurridas en lo que se refiere al flujo vehicular. Al parecer, solo fue un paño con pasta que se pasó por algunas de las calles del populoso sector, o será que solo quería allantar a la población con su eslogan “lo mejor para mi gente”.



Necesitamos lo mejor, es cierto, mejores calles y no sólo las que están a la vista de todos, cuando se habla de lo mejor es escudriñar cada calle que necesite ser asfaltada, pues por eso es usted el síndico, para solucionar los problemas que afectan al sector y al municipio completo.

Rudelania Elizabeth Mejía Sosa

Ciudadana



Mercado de Cristo Rey



Señor director: Es un placer saludarle, a la vez felicitarle por el trabajo realizado en tan prestigioso medio. Aprovecho la oportunidad para denunciar las malas prácticas que aun imperan en el conocido Mercado de la 41, ubicado en el sector de Cristo Rey.



A pesar de los esfuerzos realizados para regularizar a quienes negociaban su mercancía en la calle 41 con Ovando en el mencionado sector, abrumando todo el trayecto con todo tipo de mercancía (desde ropa de paca, cachivache hasta alimentos), la arrabalización, contaminación, cumulo de basura, más el hedor, le impedían el paso a los transeúntes.

El Gobierno Central y la Alcaldía crearon un local hábil, higiénico y organizado para la venta de productos comestibles, cuyo objetivo principal era el descongestionamiento de la tan circulada calle.



Sin embargo, varios comerciantes siguen ocupando las aceras, colocando los productos comestibles en el suelo, exponiéndolos a la contaminación y poniendo en riesgo la salud de sus consumidores. Por mi parte, como ciudadana solicito que las autoridades tomen carta en el asunto y les exijan a estos mercaderes orden y calidad en la mercancía que exhiben. Sin nada más que agregar y en espera de que mi denuncia sea acogida, se despide.

Jhosanna Hinojosa

Ciudadana



La demanda de los colegios



Señor director: Los colegios privados se cebaron abusando del pueblo, imponiendo tarifas, libros de texto medalaganarios y desafiando a las autoridades. Ahora quieren un poco del 4 por ciento, seguridad social que no dan, y aumentos hechos por el Estado para no desembolsar. ¡Qué bonito! Ustedes siempre apostaron al caos en las escuelas públicas para ganar más y más, tener cuentas gordas en el exterior, villas, apartamentos y trataron a los maestros con altanería y desdén. Yo sé bastante de eso, porque fui observador cercano de ese comportamiento.

Manuel D. Aquino

CiudadanO