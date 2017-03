Francisco Javier: el PLD fue el más favorecido con fallo del caso Odebrecht

El ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, consideró este jueves que el Partido de la Liberación Dominicana -PLD- fue el más favorecido con la decisión del juez Alejandro Vargas sobre el caso Odebrecht.

El magistrado declaró inadmisible el acuerdo en el que la constructora Odebrecht se compromete a pagar 184 millones de dólares al gobierno en compensación por los sobornos en que incurrió para ejecutar obras en el país.

El funcionario, quien es miembro del Comité Político de ese partido, planteó que ese fallo “es la mejor demostración de que el PLD no controla la justicia y que al presidente Danilo Medina no le interesa controlar la justicia”.

“Porque resulta que ya donde el juez empezaban a hacer vigilias y uno de los argumentos que se levantaban cuando enfocaban todos los cañones hacia el presidente de la República, era que el PLD controla la justicia, entonces yo digo que el que salió ganando fue el PLD porque esa es la mejor demostración de que el PLD no controla la justicia”, adujo GArcía durante una entrevista en el programa “Hoy Mismo”, que se transmite por Color Visión, canal 9.

Agregó que en el Gobierno “esto no dice nada, quien tiene que seguir trabajando es la Procuraduría General de la Republica, que tiene independencia y mandato para trabajar este caso”.

García añadió que es posible que la sentencia del magistrado Vargas “se vea, en algunos sectores y en la opinión pública, como un revés del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República, a pesar de que el propio juez dijo “yo no estoy rechazando el acuerdo, estoy rechazando el procedimiento”. Sin embargo, dijo que no ve “ningún tipo de mala fe" en lo que planteó el juez.

"Recordemos que este juez, José Alejandro Vargas, es uno de los jueces considerado serio, honesto y además competente en la justicia dominicana”, manifestó y agregó que las observaciones que hizo, “son observaciones sanas, no observaciones negativas”.

Asimismo, declaró que los presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en cuyas gestiones la empresa ejecutó las obras en el país, tiene nada que ver con la denuncia en torno al escándalo de la Odebrecht, “porque la estructura del sistema estatal de compras y contrataciones deja fuera a los presidentes, los cuales no se inmiscuyen en esos procesos”.

Espera no dañen el Movimiento Verde

A través de una nota de prensa que recoge su participación en el programa, el político alertó sobre “la existencia de sectores políticos “camuflageados”, que pretenden aprovecharse de la propuesta contra la impunidad levantada por el Movimiento Verde”.

“El Movimiento Verde es un movimiento de carácter social, que lo comienzan a trabajar grupos de jóvenes, que surge contra la impunidad, parecido al Movimiento por el Cuatro por Ciento, pero hay sectores que pretenden apropiarse de una bandera ajena”, subrayó y recordó que cuando Abinader fue candidato presidencial nunca se expresó contra la impunidad.

“A mí me llama poderosamente la atención que Luis Abinader pronuncie un discurso antes de que el Presidente hable el 27 de febrero, conminándolo a que se refiera a Odebrecht, cuando ya el Presidente dijo que iba hablar de Odebrecht, y después de que el Presidente habla vuelve y pronuncia otro discurso. Un error de Luis Abinader, y un error a lo interno de su partido, porque es la única vez en la historia del país que yo he visto que un aspirante presidencial, en menos de una semana, pronunciar dos discursos y no pronunció tres porque la semana era de cuatro días laborables y sabiendo que el ex presidente Hipólito Mejía hablaría el miércoles”, acotó.

García significó que “como resultado de los desaciertos de Luis Abinader, el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina fue el más visto en la historia del país y el mejor valorado en las encuestas de la prensa escrita digital”.

Dijo, igualmente, esperar que esos grupos políticos “camuflageados al Movimiento Verde no lo dañen, no lo estropeen, no lo marchiten, porque a la sociedad dominicana le conviene, al Gobierno le conviene y a las nuevas generaciones le conviene que este tipo de movimiento exista. Hay que dejar que siga trabajando”.