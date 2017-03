Luis Abinader cuestiona discurso presidente Medina

El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, aseguró que el presidente Danilo Medina olvidó temas importantes en su discurso de rendición de cuentas.



De acuerdo a Abinader, Medina “olvidó dar respuesta a la principal preocupación de la población, que es el imperio de la corrupción y la impunidad en la gestión pública”.

Abinader, acompañado de dirigentes del PRM, citó las recientes denuncias que han hecho varios sectores de la sociedad, que, en definitiva, exigen una respuesta del Gobierno ante los casos de corrupción en el país.



“Medina no se refirió a la dramática afirmación del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Ozoria, quien planteó que la corrupción permea a todo el Estado dominicano”, señaló.



Asimismo, se refirió a la Carta Pastoral que emitió el Episcopado el 22 de febrero. Escrito que alerta de que “hoy en día muchos jóvenes convierten en paradigmas y modelos de vida a políticos deshonestos, narcotraficantes y delincuentes, como una de las consecuencias de la impunidad”.



Calificó de lamentable que el presidente Medina no se refiriera al delicado tema del endeudamiento público. Abinader explicó que al 31 de enero de este año, la deuda pública consolidada del Gobierno fue de US$35 mil millones. “De esa suma, la administración de Medina es responsable de más de US$10 mil millones, casi la tercera parte de toda la deuda acumulada desde el 1940 para acá”, argumentó.



Indicó que cada mes se está agregando a dicha deuda US$209 millones netos. Agregó que si se proyecta ese ritmo para los próximos 42 meses terminará con una deuda de casi US$9 millones adicionales, para un total de US$ 44 mil millones. Advirtió que “de seguir esa trayectoria, la economía dominicana se encamina a un ajuste que deteriorará la calidad de vida de la gente”.