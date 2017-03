Moisés: “No tengo preocupaciones”

Moisés Alou tiene más razones para estar feliz que atormentado, a pesar de que hay posibles bajas de estelares en el equipo dominicano que irá al Clásico Mundial de Béisbol. Su optimismo sigue por lo alto. “No tengo preocupaciones. Cero preocupaciones”, dijo Alou ayer a elCaribe por la vía telefónica. “Ya este es mi tercer Clásico en funciones ejecutivas y uno sabe que se hacen cambios de los planes originales. Es como en el invierno”, agregó.



En estos momentos, no está segura la participación de Johnny Cueto, pautado para lanzar el primer partido del equipo local en el torneo el próximo día nueve ante Canadá, ni de Adrian Beltré y hasta se duda un poco de Hanley Ramírez.



“Mucha gente piensa en lo de Cueto, en lo de Adrian y ahora he visto algo de Hanley. Tampoco se habla de (Santiago) Casilla, que tampoco se ha podido reportar al entrenamiento y es un hombre clave en el relevo, pero lo mejor de República Dominicana es que tiene profundidad y calidad para cualquier cambio que sea necesario”, dijo el gerente de la escuadra.



Espera tranquila



Los equipos que irán a la competencia tienen hasta la semana entrante (en el inicio del torneo) para hacer cualquier cambio. Deben elegir los sustitutos de una nómina preliminar de 50 hombres que fue entregada hace un tiempo.



“Vamos a esperar. Adrian es un profesional y hace todo lo posible por ir. Lo que pasa es que su lesión es en la pantorrilla y es más delicada. Pero se ha entregado por completo para representar a su país”, dijo Alou, quien tiene más de una semana que no conversa con Cueto. De Hanley dijo que “vi que jugó ayer (el martes) y eso es una buena señal. Estoy en constante conversación con Tony (Peña, el dirigente del conjunto) y cuando haya que tomar una decisión se toma. Pero no nos vamos a adelantar”.

Jugadores de Arizona piensan llegar juntos

Alou valoró bastante el sentido de unidad que prima en la tropa, que está señalada para concentrarse el próximo día seis en Bradenton, Florida, en la sede de entrenamiento de los Piratas de Pittsburgh. “Los que están en Arizona están planeando ir en un mismo avión. Eso me da mucha confianza porque habla de química”, dijo Moisés. “Entre domingo y lunes se reportan todos”.