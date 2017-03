Rita Indiana regresa a la escena nacional

La cantautora dominicana Rita Indiana se prepara para regresar a los escenarios musicales dominicanos con su participación en el festival “Isle Of Light”, que se celebrará el 1 de abril, en el faro de Punta Torrecilla, Sansoucí. Este será su primer concierto después de casi siete años sin subir a los escenarios. Sin dudas, una esperada participación dentro de la cartelera que integra una selección de artistas nacionales e internacionales, de varios géneros musicales, entre los que destacan Crystal Castles, agrupación canadiense de música electrónica y experimental, que recientemente estrenó su algún “Amnesty (I)”. Hunters Of The Alps, Volt Phonic, Pj Sin Suela, Riccie Oriach, Original Juan, The Cat Lady, Millionyoung (Dj) y Bacayne (Dj), también forman parte de la jornada artística.



“Estamos muy satisfechos con el crecimiento que ha tenido Isle Of Light, ya que se ha convertido en un festival muy esperado, por sus características y artistas únicos”, informó la productora Mishu. “La selección de talentos en esta cuarta entrega está increíble, incluyendo el regreso de Rita Indiana, por lo que entendemos que llenaremos las expectativas de los amantes dominicanos de la electrónica, el indie y el hip hop”, dijo.



Al igual que el año pasado, “Isle Of light” implementará los llamados talleres “IOL PLUS”, donde profesionales de la música y la tecnología compartirán sus conocimientos. También, como se ha vuelto una costumbre, la producción incluye una curada selección de vendedores de gastronomía local, coctelería, artesanía, exposiciones e impactantes instalaciones.



Desde su primera edición, los seguidores de “Isle Of Light” se reúnen en una locación bastante peculiar, debajo del faro de Punta Torrecilla, cerca de la Ciudad Colonial, cuya imagen se ha convertido en el símbolo de este esperado concierto.

Un evento multicultural en Santo Domingo

La misión de “Isle of Light” es que los asistentes se dejen envolver por un intercambio cultural. El público internacional es estimulado a explorar la ciudad, sus plazas, cafés, restaurantes, hoteles y playas locales, mientras que los asistentes locales pueden disfrutar de una alineación de artistas internacionales en una experiencia al nivel de los principales festivales mundiales.