Examinarán hoy pantorrilla de Adrian Beltré

El antesalista de los Rangers, Adrián Beltré, será evaluado de la pantorrilla izquierda hoy para ayudar al veterano decidir si jugará con la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que arranca el 9 de marzo en Miami. Beltré, quien originalmente tenía previsto tomar una decisión esta semana, se someterá a una resonancia magnética antes de consultar con un especialista. Beltré se lastimó la pantorrilla izquierda entrenando en su hogar en California el 14 de febrero, tres días antes del inicio de los Entrenamientos de Primavera. Por ahora el tercera base no ha visto acción en un juego de pretemporada. “Me siento mejor”, explicó Beltré. “Estoy corriendo un poco. Pero no sé si estaré lo suficientemente listo para poder ayudar al equipo [dominicano].

Claro que quiero estar ahí, pero a la vez, también quiero aportar”. Beltré reconoció que aunque no se ha concretado su participación espera jugar en la segunda ronda del torneo.