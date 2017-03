Gabriel es nominado en premios HEAT Latin Music

03/03/2017 12:00 AM - El Caribe

El joven cantautor Gabriel sigue conquistando cada vez nuevos mercados, como lo demuestran sus nominaciones como Artista Revelación del Año en los HEAT Latin Music Awards, que entrega el canal HTV. “Wow! Qué tremenda sorpresa que me acabo de llevar al enterarme que estoy nominado como uno de los Artistas Revelación en #PremiosHeat2017. Gracias @lospremiosheat por tomar en cuenta mi trabajo. Felicidades a los demás nominados”, dijo el popular artista dominicano, quien se encuentra posicionado en los primeros lugares con su canción “A Tan Solo una Hora”, según la revista Monitor Latino.



Desde ya, los fans podrán votar por Gabriel y escoger por primera vez al ganador de la categoría Premio Revelación a través de la página web de Premios HEAT (en la web solo se podrá votar una vez por categoría cada 24 horas), y por la aplicación exclusiva habilitada para las votaciones.



Esta nominación demuestra el impacto de la propuesta musical de este talentoso cantautor egresado del Berklee College of Music en Boston, cuyos éxitos no solo se circunscriben al mercado de República Dominicana, sino también que han trascendido a territorios de Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, donde han alcanzado primeros lugares. El intérprete de canciones como “Pom Pom”, “Cómo te sueño yo”, “Pa nosotros dos”, “Tu y Yo”, además está nominado en Premios Soberano 2017 como “Merengue del Año” (“Pa’ Nosotros Dos”), Colaboración del Año (“Playa y Arena”), Video Clip del Año (“Pa’ Nosotros Dos”).

Eddy va como Mejor Artista Tropical

El merengue ganó otro renglón en la lista de los artistas nominados a los HEAT Latin Music Awards 2017 que organiza el canal HTV. El cantante Eddy Herrera compite en el apartado Mejor Artista Tropical contra Jonathan Moly, Carlos Vives, Fonseca, Víctor Manuelle y Marc Anthony. En la lista de nominados también figuran los artistas dominicanos Prince Royce y Mariela Hazlo