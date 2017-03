Inspiración caribeña en el interior del hogar

03/03/2017 12:00 AM - Jessica Bonifacio

Los países que se encuentran en la región del Caribe, como República Dominicana, se caracterizan por poseer playas hermosas y un clima tropical; realidad que para muchos resulta ser la excusa perfecta para decorar con estilo tropical los espacios del hogar, estilo que permite crear un espacio cálido y alegre. Esta es una tendencia decorativa que está ganando adeptos en la decoración de interiores, y más cuando se acerca el verano. La exuberancia y lo colorido se unen para crear ambientes divertidos, refrescantes y paradisíacos, que ayudan a evocar la naturaleza.



Para conseguirlo, debes seleccionar los colores, materiales, accesorios y mobiliarios correctos, así como plantas, que son los elementos que darán vida a tus espacio, lo que te hará sentir más cerca del mar, el sol y la naturaleza.



Recuerda que lo tropical no es convertir el interior o exterior en selvático, sino en un ambiente temático con figuras de animales y plantas acorde con este estilo.

Aunque en esta ornamentación, el verde es la tonalidad que más se destaca, puedes escoger otros colores como amarillo, azul, coral, marrón, verde, rojo y morado, pero sin que le robe protagonismo al color esperanza.



A la hora de seleccionar el mobiliario, escoge los muebles de madera natural u oscura, ten pendiente no escoger muchos adornos en material metálico, porque según los decoradores de interiores lo aleja un poco del estilo que deseas conseguir.



La utilización de sillas Acapulco, las cuales empezaron a fabricarse a gran escala por primera vez en los años 50, y rápidamente se hicieron popular en todo México y alrededores, son una buena opción para la decoración. Por lo general, éstas son elaboradas con cuerdas de vinilo sobre un marco de metal con ligera forma de pera que encajan a la perfección para este tipo de decoración.



Los papeles pintados también juegan un papel importante en las estancias; existe una variedad de estilos dentro de los cuales puedes elegir.



Hoy en día, los papeles tienen una gran calidad por estar fabricados con base textil y recubrimiento vinílico, son lavables y además brindan originalidad.



Tienes muchas posibilidades para decorar con creatividad, todo depende de los demás elementos con los que cuentes para darle un toque más chic o rústico.



En general, para las habitaciones puedes elegir los tonos verde y blanco, no obstante, para la ropa de cama o algún objeto de diseño puedes agregar otro matiz más intenso para generar un contraste balanceado.



También puedes pintar tus viejos muebles de madera de colores vibrantes o poniéndoles una nueva tapicería con estampas que tengan palmas, playas, u otras figuras alusivas a la región del Caribe.



Si dispones de espacio exterior en tu casa puedes hacer un jardín tropical. Sin embargo, si vives en una ciudad fría primero debes pensar en el clima y estar seguro de que las plantas que pongas van a poder soportar las inclemencias meteorológicas. Puedes plantar bambú, alguna palmera, hibisco o helechos, entre otras especies.



Las frutas juegan un papel importante en este estilo, ya que la mayoría son de origen tropical. Los frutos que provienen del trópico son exóticos y por lo general con mucho colorido, que es lo que interesa. Ubica una bandeja con piñas, mangos, lechosas y cocos en los centros de mesa o cualquier otro espacio.

Elemento

Para las cortinas, alfombras, ropa de cama o forros de paredes utiliza estampados con aves, frutas o animales, los cuales son propicios en la decoración con estilo tropical.