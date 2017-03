“Hay muchas empresas fuertes sin permiso ambiental”

Desde el salón de eventos de la Torre Empresarial, el ministro de Medio Ambiente afirmó que son muchas las empresas reconocidas que operan sin permiso ambiental. “Son muchas las empresas sólidas, fuertes que no han sacado su permiso ambiental”, sostuvo Francisco Domínguez Brito en su intervención durante un desayuno temático sobre desarrollo sostenible organizado por la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD).



En ese escenario, el funcionario se comprometió a trabajar para agilizar el procedimiento en la emisión de los permisos ambientales.



No busca ser el acusador



Indicó que la intención del Ministerio de Medio Ambiente no es convertirse en un ente acusador, sino en una institución que facilite a cada empresa el cumplimiento de su responsabilidad social y con el medioambiente.



“Si bien es cierto que el Ministerio de Medio Ambiente tiene y debe hacer cumplir la ley, no es menos cierto que también está en la obligación de facilitar que las empresa cumplan con la ley”, dijo.



En palabras del funcionario, de nada vale establecer una serie de parámetros, requisitos y burocracias que aumentan los gastos de las empresas y que al final nadie cumple.



“No es posible que una empresa tenga que realizar informe de calidad ambiental cada seis meses. Eso no lo ve bien el ministerio ni lo aguanta la empresa”, consideró.



Para mejorar esta situación, la institución inició un programa de cambios de metodología con la finalidad de que no haya obstáculos al momento de las empresas cumplir con la ley. Dijo que el sector construcción fue el primero en ser favorecido con la iniciativa.



‘Un proceso que podía durar seis y siete meses para un permiso en materia de construcción, hoy se está haciendo en tres días”, destacó. Esta información motivó el aplauso de los presentes.



Agregó que además se está trabajando con las estaciones de ventas de combustibles.

En ese sentido, indicó que se necesita promover rápidamente que cada una de estas estaciones cuenten con su permiso ambiental, más ahora que el país experimenta un crecimiento en este tipo de negocios.



De su lado, el presidente de la AIRD, Campos de Moya, propuso conformar una mesa de diálogo integrada por representantes del sector empresarial y del Ministerio de Medio Ambiente para abordar iniciativas de normas y leyes así como crear espacios de colaboración.

Inicia segunda fase del rescate en Valle Nuevo

Durante el encuentro, el ministro de Medio Ambiente anunció formalmente los trabajos en la recuperación del Parque Nacional Valle Nuevo, en Constanza. Domínguez Brito informó que fue concluida la primera etapa correspondiente a la seguridad y control de todo el perímetro del parque nacional. Con respecto al rescate de Los Haitises, dijo que hoy se reúne la Comisión Presidencial designada para tratar estos temas.