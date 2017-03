Segura entra por Hanley; Moisés dice MLB ha sido flexible

En las últimas horas, la República Dominicana ha sufrido dos importantes bajas de jugadores para el Clásico Mundial de Béisbol, que arranca la próxima semana. El inicialista Hanley Ramírez (molestias en su hombro derecho), así como el lanzador Johnny Cueto (su padre lucha con problemas de salud) no estarán con el equipo criollo para la primera ronda, mientras que está en duda la participación del antesalista Adrian Beltré (pantorrilla izquierda) y del relevista Santiago Casilla (no ha resuelto su situación de visado).



Para el gerente general del combinado dominicano, Moisés Alou, esta situación ha llevado a la Major League Baseball (MLB) a ser flexible por lo que le extendieron “un par de días más” para que pueda llenar esos huecos dejados por estos jugadores en el roster.

“No sé si nos están tratando como campeones que somos. Ellos entienden de nuestra situación. Estamos tratando con jugadores con problemas de lesión, de visa, de enfermedad de un padre. Ahora, no podemos abusar, pero entiendo que ellos podrían esperar un par de días para nosotros poder buscarle una solución a esta situación”, expresó Alou.



En el caso de Hanley, es el único jugador que Moisés anunció su reemplazo. Se trata de Jean Segura, quien viene de lograr una temporada de importantes logros en su joven carrera en las Grandes Ligas, y de quien Moisés se siente halagado por tenerlo en el roster para la primera ronda del Grupo C, donde se encuentra ubicado la República Dominicana junto a Canadá, Estados Unidos y Colombia, respectivamente.



“De los otros tenemos que esperar. Tenemos que reunirnos para tomar una decisión al respeto”, apuntó Alou, quien estará como gerente del equipo criollo por segunda ocasión.



Indicó que el coach de picheo, William Castro, se ha mostrado un “poco preocupado” porque aún no tiene los reemplazos de Cueto y Casilla, este último no se ha presentado a los entrenamientos de los Atléticos de Oakland. “Hay varios nombres, pero no podemos mencionar quienes serían esos sustitutos”, añadió. Entre los lanzadores que se barajan para sustituirlos se encuentran Bartolo Colón e Iván Nova.



Rehabilitación



Ayer, el dirigente de los Medias Rojas de Boston, John Farrell, expresó que Hanley aún requiere de rehabilitación en su hombro. “El programa de tiros continuará progresando a la medida que Hanley pueda tolerarlo, así que como están las cosas ahora, él no se unirá a la selección dominicana en el Clásico”, dijo Farrell.

Jaime García no lanzará por México en el CMB

Tras lanzar dos entradas completas el miércoles en su debut en la Liga de la Toronja durante la derrota de los Bravos, 8-7, ante los Yankees, el zurdo Jaime García dijo que esperaría un día más para revelar su decisión acerca de si jugará o no por la selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol. Sin embargo, un reporte de ESPN Deportes la noche del miércoles citó a García diciendo que el zurdo ha decidido no lanzar por México.