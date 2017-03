“Splash”, de Rosario Rivera

04/03/2017 12:00 AM - El Caribe

Las paredes del Museo de Arte Moderno se vestirán de creatividad, expresionismo y toques de abstracción con la puesta en escena de la exposición “Splash”, de la artista plástica Rosario Rivera Bond. “Estas pinturas son abstracciones de mi imaginación y sentimientos que surgen en el momento. No busco proyectar una idea, sino que me enfoco en el proceso de la creación de esa pintura, de forma que quienes la aprecien logren interpretarla según sus propias historias. Estoy a favor del placer y la fantasía. Es como una meditación para mí”, destacó Rivera Bond.



La curaduría de la exposición estuvo a cargo de la señora Rochi Llaneza, una destacada curadora de origen cubano que ha participado en la creación de organizaciones artísticas como Wynwood Association, Women of Wynwood y Miami Art Dealers Association.

Igualmente ha fungido como juez en muchos curatoriales y ha ejecutado una gran variedad de proyectos de recaudación de fondos para el mundo del arte. Cabe destacar que esta nueva presentación de Rivera Bond en el país forma parte del recorrido que ha estado realizando la artista para presentar las creaciones que componen a Splash y que ahora podrá disfrutar el público dominicano.