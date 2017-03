Aplicaciones ayudan a usuarios de la RD a monitorear el tránsito

Las nuevas tecnologías han desplazado a los mapas de papel. Hoy día, un celular conectado a internet te guía a tu lugar de destino, ya sea en el campo o en la ciudad. “Pero no sé dónde queda eso”, ¡me puedo perder!, estas excusas ya no son válidas con las aplicaciones de tránsito que aparte de presentar la ubicación exacta del lugar hacia dónde quieres ir también comparten información vial en tiempo real.



Hay a quienes estas herramientas les han sido grandes aliadas en su trabajo. Hace seis meses Eduardo Mosquea emigró de su tierra natal Venezuela hacia la República Dominicana en busca de mejores oportunidades.



La situación económica de su país lo obligó abordar un avión rumbo a Santo Domingo, donde trabaja como taxista.



¿Y cómo has hecho para desempeñarte en este oficio sin conocer este territorio? “Si supieras que nunca me he perdido en ningún servicio”, dice. En ese momento la aplicación Waze que descargó en su móvil le indicó abandonar la avenida John F. Kennedy para evitar la cogestión vehicular.



Waze se ha convertido en la aplicación de referencia para el monitoreo del tráfico en todo el mundo. Utiliza el GPS del móvil para dar un pronóstico de la situación actual en las vías públicas (accidentes, congestionamiento vehicular, lugares donde hay agentes de tránsito, etc.), incluso el tiempo que tardaría en llegar al lugar deseado, gracias a la comunidad de conductores interconectados que comparten información.



Su descarga es gratuita y está disponible para los dos principales mercados: iOS y Android en play store. Para su uso es esencial el acceso a internet. Ya cuanta con más de 50 millones de usuarios en todo el mundo.



Hiddekel Morrison, quien se ha destacado en el país en temas de las nuevas tecnologías, conversa con elCaribe sobre el auge de esta aplicación en territorio dominicano. “Waze, es la número uno tanto a nivel mundial como en República Dominicana”, asegura.



Advierte a quienes la usan que dependiendo de la configuración, la persona puede estar compartiendo sus datos privados y ubicación con los usuarios que estén conectados con los cuales se tenga interacción mediante el módulo de red social.



Aconseja al momento de registrarse, utilizar un seudónimo y activar la aplicación sólo cuando se vaya a identificar una dirección.



Además se debe tener en cuenta que esta aplicación tiene un importante consumo de data y de la batería del Smartphone, indica.



Aunque no es un dato oficial, estima que sólo en el país la cantidad de usuarios que la utilizan supera los 100 mil. “Algunas cifran plantean que debe estar sobre los 100 mil usuarios en toda la República Dominicana”, destaca.



Otras Apps



Otras de las aplicaciones más utilizadas para ubicar direcciones en todo el mundo es Google Maps. A través de mapas detallados, el usuario recibe información de la ruta indicada acompañado de instrucciones de voz. Este servicio de Google también presenta imágenes satelitales del lugar que se elija.



Esta herramienta ofrece a sus usuarios sugerencias sobre restaurantes, gasolinera, florerías, paqueterías, tienda, entre otros lugares. Al igual que Waze su uso es gratuito.

Si por alguna razón, el usuario de Google Maps se queda sin acceso a internet, esta herramienta permite descargar los mapas del lugar que desee. En República Dominicana cada día son más las personas que utilizan estas aplicaciones para guiarse en sus rutas, desplazando así los gps que se instalan en los vehículos y brindando la oportunidad de elegir vías alternas.