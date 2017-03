Colegio Médico plantea eliminar las AFP en reforma

El Colegio Médico Dominicano (CMD) presentó al Poder Ejecutivo un conjunto de 29 observaciones a la Ley 87-01 de Seguridad Social, dentro de las que figura la sustitución de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto.



Esto implicaría que las pensiones se financiarían con los aportes que realizan los trabajadores activos y el Estado, cuyas aportaciones irían a un fondo común con el que se financiarían las prestaciones.



En el sistema actual, cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que las Administradoras realizan con los recursos de los fondos. Al término de la vida activa, este capital le es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes en la forma de alguna de las modalidades de pensión.



Para el gremio médico este anteproyecto no satisface las modificaciones que debe sustentar una propuesta gubernamental que considere los derechos ciudadanos de cualquier generación y profundiza la privatización de los servicios.



En la propuesta enviada al Ejecutivo los médicos proponen modificar el artículo 5, a fin de extender la edad de inclusión de los hijos hasta 25 años que no tienen aseguramiento por empleo propio, tomando en cuenta los altos niveles de desempleo del país.



Asimismo, el CMD está opuesto a la eliminación del régimen contributivo subsidiado como plantea la propuesta del Gobierno, ya que aseguran que la mayoría de los trabajadores informales carecen de los recursos suficientes para pasar a ser contributivos.



Plantean que esta población de más de cuatro millones de personas, se divida en tres, según los niveles de ingreso, en contributivo, contributivo- subsidiado y que se les garantice atención en los prestadores de salud privados en el país.



Que Ministerio de Salud presida CNS



También plantea que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) pase a ser presidido por el Ministerio de Salud Pública, que se incorpore a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y se elimine el derecho al veto, por ser un elemento saboteador utilizado por los grupos económicos, financieros y sindicales.



De igual modo, los médicos están opuestos a que la Dirección de Atención al Afiliado (DIDA) se financie con el 0.05% del salario de los trabajadores, como plantea el artículo 20 de la propuesta de ley, y que éste, se siga financiando con el presupuesto de la nación.



Tampoco están de acuerdo con la distribución del financiamiento del sistema de pensiones y que se autorice a realizar inversiones en las bolsas de valores del exterior con los fondos de pensiones.



incluir accidentes en Plan Básico



En materia de riesgos de salud, plantean al Ejecutivo que los accidentes de tránsito sean incluidos dentro del Plan Básico y que se elimine la lista para evitar que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) justifiquen la denegación de derechos.

Igualmente que las ARS cubran las indicaciones médicas hechas a los pacientes, aunque los profesionales no estén afiliados a las ARS.



También sugieren la eliminación del párrafo II del artículo 129 sobre el catálogo para evitar que las ARS nieguen derechos adquiridos.



Elevar subsidios por maternidad



En el artículo 52 sugieren que se eleve el subsidio por enfermedad en un 70%, sin importar la causa y que se extienda el subsidio de maternidad hasta tres meses y dos semanas y el 100% del salario.



El CMD plantea que se establezca en el artículo 58 que el financiamiento del régimen subsidiado será responsabilidad del Estado y que el monto per cápita dependerá de los estudios correspondientes, al costo de los hospitales públicos.



En el artículo 63, expresan su desacuerdo con que imponga a toda la población el primer nivel de atención, pues argumentan que primero debe definirse la calidad de los profesionales que lo gestionarán.



“Para que este sea un nivel eficiente y que no represente los intereses comerciales de las ARS, por lo que planteamos que se debe mantener la libre elección para que las personas que deseen ir directamente al especialista puedan hacerlo”. La propuesta, a la que tuvo acceso elCaribe, está firmada por el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero; el presidente de la Asociacion Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena; el presidente de la Comisión de Seguridad Social del CMD, Fulgencio Severino,entre otros dirigentes del CMD.

Dicen pieza profundiza privatización de la salud

“En conclusión, este anteproyecto no satisface las modificaciones que debe sustentar una propuesta gubernamental que considere los derechos ciudadanos de cualquier generación. Profundiza la privatización y no cumple con las ordenanzas de la ley”, resalta el documento. Asimismo, los médicos insisten en la necesidad de que las decisiones se tomen por mayoría absoluta evitando la burocracia. y que todos los cargos salgan a concurso con perfil definido. “El CMD y la Andeclip, deberán continuar jugando en esta ley el rol que le corresponde como defensores de la población y la salud del pueblo”, concluyen.

Piden cambiar miembros del comité de honorarios

En el artículo 70 de la propuesta enviada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) al Poder Ejecutivo se propone que la comisión de honorarios esté integrada por un miembro de la ARS, la Sisalril y el CMD, y que se afilien a los profesionales debidamente colegiados, así como los centros de salud habilitados y debidamente certificados por el Ministerio de Salud Pública. Asimismo manifestaron su oposición a que la Sisalril esté facultada para crear un código único y cancelar los profesionales de la medicina.