Denuncian invasión de terrenos en Acacia

04/03/2017 12:00 AM - Wander Santana

Santo Domingo Este. La junta de vecinos del Residencial Acacia, en el kilómetro 13 de la carretera Mella, en Santo Domingo Este, denunció que desde hace dos meses sus terrenos están siendo invadidos por una familia que dice ser heredera de esas tierras. Franklin Mata, presidente de la junta de vecinos del residencial, dijo que los supuestos invasores, que dicen ser miembros de una familia de apellido Guilló, los tienen en zozobra ya que cercan los terrenos.



Los comunitarios dicen tener sus títulos de propiedad y que le compraron a la compañía Latina S.A y al Banco de Reservas. Además dicen que existe una sentencia del Tribunal de Tierra que acreditaba a esas instituciones como dueña de esos terrenos.



Llamaron la atención de las autoridades para que acudan a resolver la problemática y evitar que la situación se empeore y comiencen a tomar “acción por sus propias manos”.



De su lado, María Guilló, una de las supuestas herederas de los terrenos, dice que su familia es la dueña legítima de esos terrenos desde el 1919 y que no van a renunciar a ellos a menos que se les pague.



Luis Berroa Dalmasí, en representación de la familia Guilló, dijo que no hay ninguna sentencia definitiva y que esos terrenos están en una litis judicial y que por eso no entiende por qué la compañía Latina S.A y el Banco de Reservas está vendiendo esos solares y entregando títulos de forma ilegal.

Llaman a la Policía a evitar una desgracia

Berroa Dalmasí aseguró que la familia Guilló son los verdaderos dueños de esos terrenos y que ha habido una complicidad de las instituciones que se han estado lucrando con las ventas de esos terrenos. Dijo que el CEA tiene mucho que ver con este conflicto y exigió la intervención de la Justicia y de la Policía para evitar que en esa zona ocurra una desgracia.