“El arte es un medio de expresión, reflexión y sensibilización”

Fernelis Ferreras es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y profesor de dibujo y pintura. Es un profesional que abre un vasto campo para que el arte proponga y se innove con formas divergentes, mediante la utilización de una paleta de colores agradable, subjetiva y objetiva al pensamiento humano. Entre sus méritos, cabe destacar su historial en las artes plásticas, en las que ha sabido plasmar en su arduo trabajo sus momentos vividos. Sus obras van más allá de las líneas de expresión, ya que su capacidad es lo que lógicamente lo define, además del desarrollo del estilo individual, elementos que son el punto central de un buen artista. Es fundador y maestro de la Escuela de Pintura y Dibujo Fernelis Ferreras, la cual está integrada por artistas dedicados a la formación artística especializada en el sector privado, de la cual dijo que “mediante la docencia procuramos desarrollar la creatividad y la sensibilidad en el arte de nuestros alumnos”.

¿Quién es Fernelis Ferreras. ¿Cómo se define?

Soy un artista plástico y profesor de arte. Me defino como una persona amante de mi oficio. Nací en Las Matas de Farfán, República Dominicana, en 1985 ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes, actual Escuela Nacional de Artes Visuales, donde inicié mis primeros estudios de artes plásticas. Durante mis estudios realicé una especialidad de dos años en categoría de pintura, con el Profesor Leopoldo Pérez “Lepe” en esa misma entidad.



¿Qué buscas como artista?

Busco interpretar o expresar sentimiento, forma y tiempo de la naturaleza del medio ambiente en el que vivimos. Quiero expresar la forma o manera en la que veo las cosas y cómo las ciento, a través de la forma, la luz, el color y los trazos.



¿Cómo fue el primer acercamiento que tuviste con la pintura?

Desde muy pequeño ya tenía ese sentimiento y lo estaba manifestando a través del dibujo que veía en los periódicos y revistas, trataba de hacer dibujos de esas imágenes de los artistas y personajes de los cuales yo sentía admiración.



¿Cuál ha sido tu experiencia en exposiciones?

Mi experiencia ha sido maravillosa, en ellas podemos sentir, vivir el sentimiento propio del público hacia las obras que se exhiben y es como un indicador que utilizo para medir qué nivel de impacto y aceptación tiene lo que estamos realizando.



¿Cómo ves las artes plásticas en RD en el futuro? ¿Por qué ?

Nuestras artes plásticas están creciendo a una velocidad extraordinaria, ya existe una gran cantidad de escuelas de arte privadas y un público masivo interesado en aprender a pintar. Un público de diferentes edades, pero predominado en su mayoría por niños y adolescentes, lo que nos indica que tendremos arte por muchos años.



De tus trabajos, ¿con cuál te sientes más identificado y por qué?

Me identifico con casi todos mis trabajos, porque soy amante de cada obra que realizo, lo hago con esmero, pasión y sentimiento. Las disfruto como si fueran para mí. Pero el agua y los instrumentos musicales son los que más realizo, porque el agua es vida, medio de transporte y sin ella no podríamos subsistir. Los instrumentos musicales son un factor de gran importancia para el diario vivir, con ellos se puede producir el sonido de la música que nos produce sentimientos, emociones, pasiones y conocimientos.



¿Qué temas le preocupan en la actualidad?

Me preocupa la inseguridad que tenemos. No podemos permitir que dos o tres delincuentes hagan del país un lugar en el que no se pueda vivir. Nuestro país es maravilloso, lleno de grandes valores.



¿Qué nos falta como nación, artísticamente hablando?

Nos falta más apoyo para las artes, principalmente la plástica, los artistas merecemos que las obras sean adquiridas con mayor entusiasmo y que las escuelas de arte tengan mayor apoyo de las autoridades, porque estamos trabajando bastante forzados para poder sacar a todos esos jóvenes hacia delante.



¿Cuál es el papel del artista plástico en la realidad social dominicana?

Promover o expresar las cosas que pasan, que sirvan de mensaje y que queden plasmadas para las nuevas generaciones.



¿Qué se puede lograr mediante el arte?

Podemos lograr expresarnos, es un medio de comunicación; también como medio de protesta, de expresiones de la belleza de la naturaleza y otras. Dejar plasmados hechos que ocurren en la actualidad para las actuales y futuras generaciones.



¿Hasta dónde le gustaría llegar con su arte?

Me gustaría llegar a todos los hogares de nuestro país y seguir poniendo en alto nuestra nación a nivel internacional.

Agrado

Mi mayor satisfacción ha sido alcanzar la admiración del público, al igual que el respeto, el encanto y el interés que sienten de tener alguna obra de mi autoría”.

Consideración

Las redes sociales contribuyen de manera muy positiva al trabajo de un artista, a través de ellas podemos difundir las informaciones, imágenes y ventas de las obras”.