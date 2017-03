Más fuerte que en 2013, RD va por el bicampeonato

Cuando Adrián Beltré inició la pretemporada con un problema en la pantorrilla izquierda, al tercera base de la República Dominicana en el Clásico Mundial no le alarmó la posibilidad de que perderse por lo menos la primera fase del torneo socavaría el objetivo del equipo de revalidar el título.



“La vez pasada lo ganaron sin mí”, declaró Beltré. Los dominicanos no se complicaron la vida con ese contratiempo. Tampoco lo hicieron cuando Hanley Ramírez, señalado como titular de la primera base, quedó descartado por una molestia en el hombro derecho.



¿La solución? El gerente general Moisés Alou convocó al torpedero Jean Segura, quien viene de una temporada en la que lideró la Liga Nacional con 203 hits. Tal es la ventaja que se tiene con tanta opulencia de talento en el béisbol dominicano, el país extranjero que más nutre a las Grandes Ligas. Y es lo que alienta el anhelo de repetir como campeones.



Alou y el mánager Tony Peña dieron con el método para cuajar toda la calidad a disposición, una tarea en la que se domaron egos y con pericia encontró espacio para que todos puedan jugar.



David Ortiz, Albert Pujols, José Bautista y Beltré no formaron parte del equipo que se coronó en 2013, pero eso no les impidió encumbrarse con una foja invicta de 8-0. No fue que ese conjunto careció de luminarias. Robinson Canó (JMV en ese torneo), Ramírez, Edwin Encarnación, José Reyes y Nelson Cruz fueron las figuras más sobresalientes, asociándose con jugadores de menor jerarquía como Ricardo Nanita (el cuarto jardinero), Eurys Pérez (corredor emergente) y Samuel Deduno (abridor que lanzó cinco innings en blanco en la final contra Puerto Rico).



“Siempre he dicho que yo creo en hombres no en nombres. Yo estoy seguro de que esa química que había en el Clásico pasado existirá nuevamente”, afirmó Peña. Les tocará medirse contra el anfitrión Estados Unidos, Canadá y la debutante Colombia en un grupo de primera ronda con sede en Miami. Canó vuelve a la carga en un equipo que luce más potente. Manny Machado se anotó para actuar por primera vez, en tanto que Bautista y Beltré aceptaron la convocatoria. Starling Marte y Gregory Polanco entran en los jardines. La consigna de todos fue adelantar su puesto a punto.



Los bates



Salvo el bate zurdo de Canó y el ambidiestro Carlos Santana, la alineación está muy cargada con derechos. Con Machado, Canó y eventualmente Beltré, pueden presumir de un orden ofensiva que incluye a tres jugadores que quedaron entre los 10 primeros de la votación del Más Valioso de la Liga Americana el año pasado. Peña también debe cuidar de asignarle juegos a todos, alternando a Cruz, Bautista y Santana como bateadores designados. Además cuenta con la velocidad de Jonathan Villar (líder de robos en las mayores) y Mel Rojas Jr. en la banca.



Los brazos



Los planes de la rotación han tenido que alterarse tras la muerte de Yordano Ventura y la baja por lesión de Alex Reyes (Tommy John). Además, Johnny Cueto se ha demorado en reportarse a los entrenamientos primaverales por una enfermedad de su padre. Carlos Martínez, Edinson Vólquez y Willy Peralta compondrían en ese orden la rotación para la primera ronda. Bartolo Colón e Iván Nova podrían sumarse en la segunda ronda, al igual que Cueto. Jeurys Familia (94 salvados en los últimos dos años), Betances (tres años seguidos como el relevista con más ponches en las mayores), Alex Colomé y Fernando Rodney destacan en el bullpen.

El dirigente Tony Peña pondrá a jugar a todos

Tony Peña es coach de primera de los Yanquis, versado con las restricciones y exigencias que ponen los equipos de Grandes Ligas. Ha subrayado que tiene que poner a jugar a todos en su roster. “En el anterior Clásico había jugadores de Doble A y Triple A... pero ahora hay Grandes Ligas en todos lados y todos van a jugar porque nadie puede dejar su entrenamiento con el equipo grande para estar sentado”, advirtió. “No puedo darle mucha carga a unos y dejar en la banca a otros. Además, hay un tema del compromiso”.

Una defensa envidiable para muchos en el Clásico

Machado se desempeña en la tercera base con los Orioles de Baltimore, pero en el Clásico fue asignado para el campocorto. La ausencia inicial de Beltré y el llamado de Segura podría significar que Machado juegue en la antesala. También cuentan con Reyes, un torpedero que esta campaña apunta para defender más en la tercera base con los Mets de Nueva York. Sin Ramírez, lo más seguro es que Santana quedará como el titular en la inicial.