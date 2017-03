Niñas que tejen su futuro en el boxeo

Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. La niña Johanna de la Cruz coloca los rectos a buen ritmo acompañados de diferentes movimientos con un jadeo, como lo hacen los grandes boxeadores. Mientras baila en el cuadrilátero, de la Cruz, con tan solo 13 años, muestra agilidad en las piernas y manos, y con estilo coloca rectos con entradas rápidas en el pintoresco multiuso de la fusión de los clubes Julito López y Voluntad, enclavado en el barrio Las Frutas, del sector Los Mina, Santo Domingo Este.



Desde los ocho años, niños y niñas se entrenan diariamente con el ímpetu de algún día cristalizar sus sueños de ser grandes boxeadores.



Es la edad permitida por la Federación Dominicana de Boxeo y avalada por la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado (AIBA). Actualmente trabajan con una matrícula de 20 niñas y 45 niños de diferentes sectores de la zona oriental, la mayoría provenientes del sector Los Mina.



El Club Julito López, dirigido por Jesús Eduardo (Papito) Pujols, es símbolo de perseverancia y tenacidad en la formación de los púgiles dominicanos desde la etapa inicial. Fue creado en 1995, y desde entonces han surgido buenos púgiles, como es el medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, Leonel de los Santos.



“Todos los deportes desde la edad temprana son recomendables, científicamente comprobado, cuando se comienza en la edad escolar los resultados son favorables”, señaló Pujols.



Señaló que países como Cuba, Estados Unidos e Inglaterra trabajan el boxeo desde las categorías formativas, desde la década de los 30 con resultados provechosos, mientras que en nuestro territorio recién se pretende formar campeones durante esta etapa.



“Las clases las impartimos en el multiuso, mientras las clases de sambá afuera en el patio, porque no tenemos la instalación”, dijo Cáceres. “Las niñas siempre han llegado a los clubes, pero prepararlas no es tan fácil como se ve”.



Control al pie de la letra



Llevan el control del metabolismo de cada infante y los entrenan de acuerdo a su físico para evitar daños en el futuro. También, los padres le suministran un historial médico, más un certificado de autorización de que sus hijas se pueden desarrollar en esta disciplina.



Expresa que el boxeo no les enseña a pelear ni a ser más violentos. Al contrario, ayuda a controlar ciertas situaciones y a resolver conflictos de manera calmada. En el aspecto neurológico, dice que los métodos de entrenamiento son cada vez más científicos.



Cáceres dijo que la escuela de boxeo enseña sus técnicas (desplazamientos, ejecución de golpes y defensa) sin mayor contacto.



“En el boxeo, oficialmente, las competencias comienzan a los 14 años por asuntos de recomendaciones médicas, además hay reglamentos especiales para las diferentes etapas que comprenden esta disciplina”, expresó el dirigente deportivo.



A nivel competitivo el boxeo se trabaja entre los 14 y 15 años, que es la categoría cadete, juvenil entre 16 y 17 años, y la élite a partir de los 18 años.



Los asaltos entre adolescentes duran un minuto y medio, mientras los de inferior edad, un estimado de 40 segundos. Los entrenamientos diarios se realizan en alrededor de una hora.