Oakland espera para mañana a Santiago Casilla

Los Atléticos esperan que el anticipado arribo del dominicano Santiago Casilla al campamento primaveral del equipo se produzca mañana. El experimentado derecho, quien no ha podido salir de la República Dominicana por problemas con su visa, estaría viajando hoy y uniéndose así a su nuevo equipo mañana, casi tres semanas después del resto de los lanzadores de Oakland. De acuerdo con los Atléticos, el proceso para obtener la visa de Casilla se retrasó debido a que firmó tarde. El pacto por dos temporadas y US$11 millones no estuvo listo sino hasta el 20 de enero.



El pícher, quien se ha mantenido lanzando en la academia de los Atléticos en la República Dominicana, tiene una decisión que tomar una vez llegue a Mesa, Arizona. Casilla se comprometió a jugar con la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, pero es posible que decida no hacerlo para compensar el tiempo perdido con Oakland.