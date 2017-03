(Décima cibaeña)

Poi fin llegó ai Paitido Demócrata

Uno que sabe de burro

Con elefante me aburro

Con Hillary y aritócrata

Obama y su burócrata

De guerras y bombaideo

Ya nadie se chupa ei deo

Pa vei que no hay diferencia

Pue la CIA e presidencia

Dice un ciego, yo lo veo.

Tom Pérez e de la familia

De Tom y Jerry y compaisa

Come yuca y locrio e gaisa

Manque en Niú Yoi domicilia

Va ayudai ai que se exilia

Y a todito loj hipano

A fulanaj y a fulano

A to lo indocumentao

No impoita que hayan violao

Como aquí han hecho haitiano.