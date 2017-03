En 4to aniversario muerte de Hugo Chávez, el MIU resalta este no se ha ido

“No importa que sus enemigos insistan en destruir la Revolución bolivariana con la que cambió la correlación de fuerzas en América Latina, y en buena parte del mundo unipolar y de pensamiento único emergido tras el derrumbe del campo socialista y la desaparición de la URSS”.

Así se expresó el secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, sobre Hugo Rafael Chávez Frías, con ocasión de conmemorarse este 5 de marzo el cuarto aniversario del fallecimiento del presidente venezolano.

“No importa que su legado esté aún por fructificar en un país sosteniblemente próspero, desarrollado, unido, sin tutelaje extranjero y sin injusticias domésticas”, externó mejía.

Al compartir con compartir en Venezuela con los padres del extinto mandatario, Don Hugo Chávez y Doña Elena Frías de Chávez y sus hermanos Asdrúbal y Adán, Mejía resaltó que “no importa que algunos se cansen y vayan quedando a la largo del camino que él vaticinó largo y escabroso, lo cierto es que el legado histórico del comandante Chávez ha ahondado sus raíces en los pobres y desheredados de la tierra, de su propia tierra y de tantas tierras del mundo, y fructifica hoy en la resistencia enconada del verdadero pueblo venezolano a las embestidas de sus adversarios, y en el ejemplo de lucha inclaudicable de una revolución que no se rinde”.

“Desde su llegada al poder por la vía de las urnas, el 2 de febrero de 1999, hasta su muerte ocurrida el 5 de marzo del 2013, el comandante Chávez encarnó las ansias de libertad, democracia, justicia social y cambios revolucionarios del Tercer Mundo, no solo de Venezuela, ni de América Latina y el Caribe. Llegó tras muchos intentos fallidos, incompletos, o ahogados por las fuerzas del imperialismo y la reacción oligárquica. Fue un vendaval insurrecto que sacudió, hasta sus raíces, el vetusto mundo de las élites vende patrias y neoliberales, que creían llegado para siempre su momento de restaurar el orden burgués, erigido sobre el sufrimiento de millones’ recordó el secretario general del MIU.

Mejía externó que se equivocaron con Chávez entonces. “Se equivocaron después. Se siguieron equivocando con su muerte. Y se equivocarán eternamente, perplejos y atormentados, sin lograr descifrar la fuente de su grandeza e inmortalidad”.

El dirigente de izquierda dominicano agregó que Chávez llegó cuando la Revolución Cubana no había podido tener continuidad americana, con la excepción de los breves intentos en el Chile de Salvador Allende, en la Panamá de Omar Torrrijos, la Nicaragua sandinista y la Granada de Maurice Bishop, casi todos ahogados en sangre, con la participación directa del imperio y sus lacayos. Llegó cuando la ola de la reacción y el neoliberalismo presagiaba una nueva era de sojuzgamiento y represión. Llegó cuando no se le esperaba. Llegó por donde nadie creyó podría venir, y por eso triunfó.

En un comunicado explicó que después fue el torbellino, el aluvión de pueblo irredento que se adueñó e hizo trizas el asmático aparato del Estado neocolonial e injusto, perennemente supeditado a los dictados imperiales. Fueron los cambios, las misiones sociales, la reivindicación de las víctimas, y el desenmascaramiento de los represores y verdugos. Fue el protagonismo participativo del pueblo, la resistencia a la guerra mediática y económica, al golpe petrolero, a la desestabilización y al golpe de estado del 2002. Fueron 16 elecciones, referéndums y consultas populares ganadas, en su aplastante mayoría, con su carisma, liderazgo y ejemplo. Fue, en fin, el continuador de la obra de integración y unidad latinoamericana y caribeña de Bolívar, al que nunca pudieron doblegar en vida, y que a cuatro años de su partida, ya es imposible doblegar de muerto.

“Por eso, y a pesar de los pesares, del cerco enemigo y los errores internos, la Revolución Bolivariana sigue en pie, testimoniando que la reacción no pasará, y que el pasado no regresará. Que para eso está en pie el pueblo aguerrido que el comandante Chávez levantó y puso en marcha, y contra el cual no pueden, ni podrán sus enemigos viles”, expresó Mejía quien agregó “porque para desgracia de esas sombras del pasado, el comandante Chávez nunca se ha ido, siempre ha estado y seguirá estando aquí, donde se le demanda, cuando se le necesite a la vanguardia, ordenando la carga”.